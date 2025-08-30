Grid de Largada da Fórmula 1 tem Piastri na Pole Position na Holanda
Brasileiro vai largar na 13º posição no domingo
A pole position é de Oscar Piastri, após uma vitória espetacular no classificatório para o Grande Prêmio da Holanda neste sábado, 30 de agosto. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 na Holanda
Piastri, da McLaren, conquistou uma surpreendente pole position na F1 para o Grande Prêmio da Holanda , enquanto Lando Norris ficou na segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a classificação na 13ª colocação.
Veja o ranking:
1 – Oscar Piastri – McLaren – 1:09.338
2 – Lando Norris – McLaren – +0.131
3 – George Russell – Mercedes – +0.338
4 – Max Verstappen – Red Bull – +0.358
5 – Liam Lawson – Racing Bulls – +0.441
6 – Alexander Albon – Williams – +0.454
7 – Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – +0.507
8 – Pierre Gasly – Alpine – +0.556
9 – Lewis Hamilton – Ferrari – +0.562
10 – Charles Leclerc – Ferrari – +0.568
11 – Fernando Alonso – Aston Martin – +0.612
12 – Yuki Tsunoda – Red Bull – +0.616
13 – Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.628
14 – Carlos Sainz – Williams – +0.642
15 – Gabriel Bortoleto – Sauber – +0.699
ELIMINADOS
Franco Colapinto – Alpine – +0.766
Nico Hulkenberg – Sauber – +0.857
Esteban Ocon – Haas – +0.859
Oliver Bearman – Haas – +0.924
Lance Stroll – Aston Martin – Sem tempo
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito no domingo, 30 de agosto, terá a largada às 10h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).