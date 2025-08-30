Esporte

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Piastri na Pole Position na Holanda

Brasileiro vai largar na 13º posição no domingo

Escrito por Anny Malagolini
Grid de largada da Fórmula 1 Foto: VM/Getty Images

A pole position é de Oscar Piastri, após uma vitória espetacular no classificatório para o Grande Prêmio da Holanda neste sábado, 30 de agosto. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 na Holanda

Piastri, da McLaren, conquistou uma surpreendente pole position na F1 para o Grande Prêmio da Holanda , enquanto Lando Norris ficou na segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a classificação na 13ª colocação.

Veja o ranking:

1 – Oscar Piastri – McLaren – 1:09.338

2 – Lando Norris – McLaren – +0.131

3 – George Russell – Mercedes – +0.338

4 – Max Verstappen – Red Bull – +0.358

5 – Liam Lawson – Racing Bulls – +0.441

6 – Alexander Albon – Williams – +0.454

7 – Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – +0.507

8 – Pierre Gasly – Alpine – +0.556

9 – Lewis Hamilton – Ferrari – +0.562

10 – Charles Leclerc – Ferrari – +0.568

11 – Fernando Alonso – Aston Martin – +0.612

12 – Yuki Tsunoda – Red Bull – +0.616

13 – Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.628

14 – Carlos Sainz – Williams – +0.642

15 – Gabriel Bortoleto – Sauber – +0.699

ELIMINADOS

Franco Colapinto – Alpine – +0.766

Nico Hulkenberg – Sauber – +0.857

Esteban Ocon – Haas – +0.859

Oliver Bearman – Haas – +0.924

Lance Stroll – Aston Martin – Sem tempo

Que horas é a corrida domingo?

A corrida no Circuito no domingo, 30 de agosto, terá a largada às 10h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

