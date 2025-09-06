Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position na Itália
Red Bull superou a McLaren neste sábado
A pole position é de Max Verstappen para o Grande Prêmio da Itália. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 na Itália
O tempo da pole position de Max Verstappen foi de 1:18.792, 0,077 segundos mais rápido que o da McLaren de Lando Norris. A Ferrari terminou o dia em quarto e quinto, com Charles Leclerc 0,117 mais rápido que seu companheiro de equipe na Scuderia, Lewis Hamilton.
Veja o ranking:
- Max Verstappen – 1:18.792
- Lando Norris – 1:18.869
- Oscar Piastri – 1:18.982
- Carlos Leclerc – 1:19.007
- Lewis Hamilton – 1:19.124
- George Russell – 1:19.157
- Kimi Antonelli – 1:19.200
- Gabriel Bortoleto – 1:19.390
- Fernando Alonso – 1:19.424
- Oliver Bearman – 1:19.446
- Nico Hulkenberg – 1:19.498
- Yuki Tsunoda – 1:19.519
- Carlos Sainz – 1:19.528
- Alexandre Albon – 1:19.583
- Esteban Ocon – 1:19.707
- Isack Hadjar – 1:19.917
- Lance Stroll – 1:19.948
- Franco Colapinto – 1:19.992
- Pierre Gasly – 1:20.103
- Liam Lawson – 1:20.279
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito de Monza neste domingo, 30 de agosto, terá a largada às 10h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).