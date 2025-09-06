Esporte

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position na Itália

Red Bull superou a McLaren neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Grid de Largada da Fórmula 1 Foto: Getty Images

A pole position é de Max Verstappen para o Grande Prêmio da Itália. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 na Itália

O tempo da pole position de Max Verstappen foi de 1:18.792, 0,077 segundos mais rápido que o da McLaren de Lando Norris. A Ferrari terminou o dia em quarto e quinto, com Charles Leclerc 0,117 mais rápido que seu companheiro de equipe na Scuderia, Lewis Hamilton.

Veja o ranking:

  • Max Verstappen – 1:18.792
  • Lando Norris – 1:18.869
  • Oscar Piastri – 1:18.982
  • Carlos Leclerc – 1:19.007
  • Lewis Hamilton – 1:19.124
  • George Russell – 1:19.157
  • Kimi Antonelli – 1:19.200
  • Gabriel Bortoleto – 1:19.390
  • Fernando Alonso – 1:19.424
  • Oliver Bearman – 1:19.446
  • Nico Hulkenberg – 1:19.498
  • Yuki Tsunoda – 1:19.519
  • Carlos Sainz – 1:19.528
  • Alexandre Albon – 1:19.583
  • Esteban Ocon – 1:19.707
  • Isack Hadjar – 1:19.917
  • Lance Stroll – 1:19.948
  • Franco Colapinto – 1:19.992
  • Pierre Gasly – 1:20.103
  • Liam Lawson – 1:20.279

Que horas é a corrida domingo?

A corrida no Circuito de Monza neste domingo, 30 de agosto, terá a largada às 10h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

