Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position no Azerbaijão
Red Bull supero a Williams
A pole position é de Max Verstappen para o Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito de Baku. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo, 21 de setembro.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1
Verstappen vai largar na frente no Azerbaijão. O líder do campeonato, Oscar Piastri, e o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, estavam entre os que causaram as bandeiras vermelhas, mas o rival de Piastri pelo título, Norris, teve dificuldades para capitalizar o acidente de Piastri em um Q3 afetado pela chuva.
Carlos Sainz colocou uma Williams na primeira fila, com Liam Lawson em terceiro pela Racing Bulls.
1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Carlos Sainz (Williams)
3 Liam Lawson (Racing Bulls)
4 Kimi Antonelli (Mercedes)
5 George Russell (Mercedes)
6 Yuki Tsunoda (Red Bull)
7 Lando Norris (McLaren)
8 Isack Hadjar (Racing Bulls)
9 Oscar Piastri (McLaren)
10 Charles Leclerc (Ferrari)
11 Fernando Alonso (Aston Martin)
12 Lewis Hamilton (Ferrari)
13 Gabriel Bortoleto (Sauber)
14 Lance Stroll (Aston Martin)
15 Ollie Bearman (Haas)
16 Franco Colapinto (Williams)
17 Nico Hulkenberg (Sauber)
18 Esteban Ocon (Haas)
19 Pierre Gasly (Alpine)
20 Alex Albon (Williams)
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito de Baku neste domingo, 21 de setembro, terá a largada às 10h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).