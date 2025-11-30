Que horas começa a corrida com o título à vista para Norris e Piastri na pole position crucial

Horário da corrida a F1 neste domingo e transmissão do GP do Catar

Neste domingo, 30 de novembro, tem corrida da Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Catar. A etapa da F1 acontece no Circuito de Lusail, onde Lando Norris pode levar o campeonato de 2025. A disputa neste domingo à tarde tem transmissão para o Brasil.

Veja como ficou o grid de largada

Onde assistir a corrida hoje da Fórmula 1 e horário

A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível todo o país.

O GP do Catar hoje começa às 13h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker.

Lando Norris tem um ponto de vantagem na disputa pelo título, faltando apenas um fim de semana para o fim de semana final da temporada de Fórmula 1, e o piloto britânico está a um passo de conquistar seu primeiro campeonato de pilotos.

Norris chega às corridas deste fim de semana no Catar com uma vantagem de 24 pontos sobre seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, e o atual campeão mundial, Max Verstappen.

Apesar de estar em ótima posição para conquistar o título, Norris não tem a vitória garantida e ainda precisará apresentar um desempenho sólido para tornar seu sonho de ser campeão uma realidade.

Piastri já afirmou que não ajudará seu companheiro de equipe , enquanto o australiano ainda ousa sonhar que pode conquistar o campeonato mundial no último minuto.

Informações rápidas sobre o Circuito Internacional de Lusail