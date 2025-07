Horário da corrida de F1 domingo no GP da Bélgica 2025

Neste domingo, 27 de julho, ocorre o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no Circuito Spa-Francorchamps. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. Lando Norris conquistou a pole position.

Horário da corrida hoje – Fórmula 1

A rodada da temporada de F1 de 2025 no GP da Bélgica começa às 10h, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. Em 2026, a TV Globo exibirá as corridas.

Até lá, o público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Circuito Spa-Francorchamps

O Circuito de Spa-Francorchamps tem sido uma testemunha privilegiada da evolução do automobilismo desde 1921. Ele convida você a uma história rica em sucessos, memórias e paixão. Siga os passos de lendas do automobilismo e sinta a paixão que emana de sua pista icônica. Em suma, você desfrutará de uma experiência imersiva no coração da história do automobilismo , que continua sendo escrita todos os dias.

Um circuito aninhado no coração das Ardenas belgas e seus arredores verdejantes, reconhecido mundialmente graças, entre outras coisas, ao seu lendário Raidillon (de l’Eau Rouge) . Os maiores campeonatos nacionais e internacionais de automobilismo são realizados aqui, e uma série de eventos esportivos completam um calendário rico e variado todos os anos.

Primeiro Grande Prêmio – 1950

Comprimento da pista – 7.004 km

Recorde de volta – 1m 46.286s, Valtteri Bottas, Mercedes, 2018

Mais pole positions – Lewis Hamilton (6)

Mais vitórias – Michael Schumacher (6)

Curiosidades – Spa é o circuito mais longo do calendário atual da F1

Corrida da pole até o ponto de frenagem da curva 1 – 165 metros

Ultrapassagens concluídas em 2023 – 99

Probabilidade de Safety Car – 75%*

Probabilidade de Safety Car Virtual – 13%*

Perda de tempo no pit stop – 18,9 segundos