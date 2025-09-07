Horário da corrida de Fórmula 1 hoje no GP da Itália com Verstappen na pole
Horário, como assistir e informação do Circuito de Monza
Neste domingo, 7 de setembro, a Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no Circuito de Monza – um dos mais clássicos do automobilismo. Max Verstappen parece estar de volta e vai largar na pole position. A disputa começa às 10h (de Brasília).
Horário da corrida hoje da Fórmula 1
O GP da Itália começa às 10h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.
Max Verstappen (Red Bull) estabeleceu o melhor tempo na classificação para o Grande Prêmio da Itália em Monza, no sábado, 6 de setembro. O tetracampeão mundial holandês largará da pole position no domingo, à frente dos pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Isack Hadjar foi eliminado na primeira sessão de classificação e largará na 16ª posição.
O piloto britânico Lewis Hamilton largará na 10ª posição, devido a uma punição sofrida no fim de semana anterior na Holanda.
Grid de largada
Linha de frente
- Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Segunda linha 3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Terceira linha
- George Russell (GBR/Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Quarta linha
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Quinta linha
- Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
- Lewis Hamitlon (GB/Ferrari)
Sexta linha
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Sétima linha
- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
- Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Oitava linha
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Nona linha
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Última linha
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)