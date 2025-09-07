Esporte

Horário da corrida de Fórmula 1 hoje no GP da Itália com Verstappen na pole

Horário, como assistir e informação do Circuito de Monza

Escrito por Anny Malagolini
Horário da corrida de Fórmula 1 hoje no GP da Itália Foto: Pexels

Neste domingo, 7 de setembro, a Fórmula 1 disputa o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no Circuito de Monza – um dos mais clássicos do automobilismo. Max Verstappen parece estar de volta e vai largar na pole position. A disputa começa às 10h (de Brasília).

Horário da corrida hoje da Fórmula 1

O GP da Itália começa às 10h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

Max Verstappen (Red Bull) estabeleceu o melhor tempo na classificação para o Grande Prêmio da Itália em Monza, no sábado, 6 de setembro. O tetracampeão mundial holandês largará da pole position no domingo, à frente dos pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Isack Hadjar foi eliminado na primeira sessão de classificação e largará na 16ª posição.

O piloto britânico Lewis Hamilton largará na 10ª posição, devido a uma punição sofrida no fim de semana anterior na Holanda.

Grid de largada

Linha de frente

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Segunda linha 3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

  1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Terceira linha

  1. George Russell (GBR/Mercedes)
  2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Quarta linha

  1. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
  2. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Quinta linha

  1. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
  2. Lewis Hamitlon (GB/Ferrari)

Sexta linha

  1. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
  2. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

Sétima linha

  1. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
  2. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Oitava linha

  1. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Nona linha

  1. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
  2. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Última linha

  1. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
  2. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

