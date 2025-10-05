Esporte

Horário da corrida de Fórmula 1 no GP de Singapura hoje

Horário, como assistir e informação do Circuito de Marina Bay

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a corrida hoje da Fórmula 1 Foto: Getty Images

O som dos motores estão de volta neste domingo, 5 de outubro, com a Fórmula 1 no Grande Prêmio de Singapura, no Circuito de Marina Bay. George Russell colocou sua Mercedes na pole position da corrida, que começa às 9h (de Brasília).

Veja como ficou o grid de largada

Onde assistir a corrida hoje da Fórmula 1

O GP da Itália começa às 9h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

O Circuito de Rua de Marina Bay apresenta talvez as vistas mais espetaculares da temporada de Fórmula 1, com as altas velocidades e temperaturas que os pilotos têm que enfrentar, tornando-se uma das corridas mais desafiadoras fisicamente do calendário.

Pista do Circuito de Rua de Marina Bay

Treino classificatorio F1 hoje horario e onde assistir GP de Singapura 2025

Cingapura fez história na F1 quando entrou para o calendário em 2008 ao realizar um grande prêmio à noite e, apesar de vários outros eventos terem seguido o exemplo desde então, continua sendo o principal evento iluminado do esporte.

Cingapura rapidamente se consolidou como favorita entre o paddock e os patrocinadores corporativos da F1. Com os arranha-céus da cidade como pano de fundo, o esporte, sem dúvida, nunca esteve tão bonito.

Os números por trás da corrida iluminada demonstram a complexidade do evento. 108.423 metros de cabos de energia, 240 torres de aço e cerca de 1.600 projetores de luz, com uma potência total de 3.180.000 watts, são usados ​​para iluminar a pista para os pilotos. O efeito é que a pista fica mais clara do que ao meio-dia em um dia ensolarado e quatro vezes mais brilhante do que um estádio de futebol.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

