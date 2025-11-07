Horário do treino da Fórmula 1 e Sprint hoje em Interlagos

Neste fim de semana, a A Fórmula 1 está no Brasil para uma etapa crucial de sprint no Grande Prêmio de São Paulo, enquanto a disputa pelo título esquenta nesta reta final. Na sexta-feira, 7 de novembro, a programação inclui um treino livre e a Sprint.

Que horas é o treino da Fórmula 1 e a Sprint

Este ano, todos os olhares estarão voltados para o piloto estreante da Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, que fará sua estreia na F1 em casa. A etapa da F1 em São Paulo começa nesta sexta-feira, às 11h com o treino livre, e depois às 14h tem Sprint.

SEXTA-FEIRA – 7 de novembro

11h e 15h – Treino Livre e Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 8 de novembro

15h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 9 de novembro

14h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Autódromo do GP de São Paulo – Interlagos

Cada uma das 15 curvas do Circuito de Interlagos, com seus 4,318 quilômetros (2,677 milhas), tem uma peculiaridade, com muitas ondulações e grandes oportunidades de ultrapassagem na Senna S, na Curva 1, ou na Curva 4.

O setor intermediário é predominantemente lento e sinuoso, antes de uma longa subida íngreme após a zona de frenagem final em Juancao (Curva 12), onde Hamilton ultrapassou dramaticamente Timo Glock, da Toyota, na última volta da final da temporada de 2008 para se tornar campeão mundial.