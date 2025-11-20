Esporte

Horário do treino livre da F1 em Las Vegas hoje e transmissão

Dois treinos livres serão realizados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 21 de novembro, será realizado o treino livre no Circuito de rua de Las Vegas, nos Estados Unidos. Por causa do fuso horário, os fãs do esporte assistirão as corridas deste final de semana apenas à noite.

Onde assistir o treino F1 hoje de Las Vegas?

O primeiro treino livre em Las Vegas nesta sexta-feira começa às 01h, horário de Brasília, e o segundo treino livre reúne todos os pilotos às 21h30, horário de Brasília, para o encerramento do dia.

A única forma de acompanhar os treinos livres hoje é no Bandsports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir de graça no site www.band.com.br e na plataforma BandPlay no computador ou aplicativo com acesso à internet.

As sessões livres são utilizadas para definir a estratégias de cada equipe. Os pilotos conhecem a pista, aquecem os seus motores e fazem o ‘reconhecimento’ do local. Nenhuma pontuação é entregue ao fim de cada treino.

Veja todos os horários da Fórmula 1 em Las Vegas

Como funciona o treino livre na F1?

Antes do Grand Prix no domingo, os pilotos participam do treino livre na Fórmula 1. Não há qualquer pontuação para os competidores ou equipes, o objetivo é treinar para a corrida oficial da etapa. Como manda a tradição, os treinos começam na sexta-feira do fim de semana indicado no calendário.

São três sessões, com uma hora cada, podendo ultrapassar esse valor em caso de acidentes com bandeira amarela ou vermelha. No sábado, o terceiro treino livre é mais rápido porque ele antecede o classificatório, aquele que determina o grid de largada na prova.

