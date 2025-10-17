Sessões serão realizadas na parte da tarde neste fim de semana

Horários da Fórmula 1 nos EUA: treinos, classificatório e corrida de domingo

A F1 chega nos Estados Unidos neste fim de semana para a 19ª etapa do campeonato de 2025. A programação tem início na sexta-feira, 17 de outubro, com treino livre e sprinto, e segue até domingo, 19, com a corrida oficial. A disputa acontece no Circuito das Américas, em Austin, com uma diferença: os horários são vespertinos.

Confira todos os horários da Fórmula 1 e a programação do GP dos Estados Unidos.

Sexta-feira, 17 de outubro

Treino livre 1 – 14h30

Classificação Sprint: 18h30

Sábado, 18 de outubro

Sprint – 14h

Treino classificatório – 18h

Domingo, 18 de outubro: – Horários da F1

GP dos Estados Unidos – 16h

Como assistir o GP dos Estados Unidos na TV

O Grande Prêmio dos Estados Unidos será transmitido ao vivo pela Band Sports a partir das 18 horas do domingo, 19 de outubro.

Todas as corridas serão exibidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada.

É possível acompanhar a Band online, seja pelo celular ou computador – de graça.

Como é o Circuito das Américas da F1

A Fórmula 1 está retornando à América para uma das corridas mais “icônicas” entre os fãs de Fórmula 1 no Circuito das Américas de Austin.

Este local abriga uma pista incrivelmente difícil, com subidas íngremes e curvas fechadas ao longo da corrida. Sem mencionar que este fim de semana conta com uma Corrida Sprint de F1.

Com apenas 1 sessão de treinos e o segundo fim de semana de corrida consecutivo em que a FIA declarou risco de calor, os pilotos e equipes certamente enfrentarão condições difíceis.

A declaração de risco de calor pela FIA significa que os pilotos terão a opção de usar coletes de resfriamento sob seus macacões de corrida para manter uma temperatura corporal mais baixa e sofrer um pouco menos nas condições dentro de seus carros.

Comprimento do circuito 5.513 km

Número de voltas 56

Distância da corrida 308,405 km

Recorde de volta 1:36.169 – Leclerc (2019)