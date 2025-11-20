Esporte

Horários da Fórmula 1 em Las Vegas: treinos, classificatório e corrida de 2025

Circuito de rua de Las Vegas Strip aconte na madrugada

Escrito por Anny Malagolini
Fórmula 1 em Las Vegas Foto: Edo Pellach

A Fórmula 1 dá início ao GP de Las Vegas neste fim de semana. A programação dos Estados Unidos tem início na sexta-feira, 21 de novembro, com treino livre e sprint, e segue até domingo, dia 23, com a corrida noturna no Circuito de rua de Las Vegas Strip

Que horas é a Fórmula 1 em Las Vegas

Os pilotos de Fórmula 1 terão uma noite longa neste fim de semana, quando acelerarem no Circuito da Las Vegas Strip; o Grande Prêmio Heineken de Las Vegas deste sábado começará às 01h (horário de Brasília).

Atualmente, Norris, que venceu o Grande Prêmio de São Paulo, está na liderança, faltando apenas três corridas para o fim da temporada.

Sexta-feira, 21 de novembro
Treino livre 2 – 21h30
Treino livre 3: 01h

Sábado, 22 de novembro
Treino classificatório – 01h00

Domingo, 23 de novembro
GP de Las Vegas – 01h

Como assistir na TV

O Grande Prêmio de Las Vegas será transmitido ao vivo pela Band Sports a partir das xx horas do domingo, 23 de novembro.

Todas as corridas serão exibidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada.

É possível acompanhar a Band online, seja pelo celular ou computador – de graça.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

