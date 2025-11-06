Sessões serão realizadas na parte da tarde neste fim de semana

Horários da Fórmula 1 em São Paulo: treinos, classificatório e corrida de domingo

Horários da Fórmula 1 em São Paulo: treinos, classificatório e corrida de domingo

Chegou a vez do Brasil receber a Fórmula 1 para o GP de São Paulo, que acontece neste fim de semana. A programação tem início na sexta-feira, 7 de novembro, com treino livre e sprint, e segue até domingo,, com a corrida oficial. A disputa da F1 acontece no Circuito de Interlagos.

Horários da Fórmula 1 em São Paulo

Confira todos os horários da Fórmula 1 e a programação do GP no Brasil:

Sexta-feira, 7 de novembro

Treino livre 1 – 11h30

Classificação Sprint: 15h30

Sábado, 8 de novembro

Sprint – 11h

Treino classificatório – 15h

Domingo, 9 de novembro: – Horários da F1

GP de São Paulo – 14h

Como assistir na TV

O Grande Prêmio de São Paulo será transmitido ao vivo pela Band Sports a partir das 14 horas do domingo, 10 de novembro.

Todas as corridas serão exibidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada.

É possível acompanhar a Band online, seja pelo celular ou computador – de graça.

Como é Interlagos e a curva do S

O Autódromo de Interlagos recebe o Grande Prêmio do Brasil neste fim de semana pela temporada 2025 na Fórmula 1. O espaço é um dos mais antigos no campeonato, além de contabilizar diversas histórias na competição de automobilismo.

No domingo serão 71 voltas no espaço de Interlagos de 4.309 quilômetros.

A Fórmula 1 só convidou São Paulo para integrar o seu calendário em 1973, com o Grande Prêmio do Brasil, após o enorme sucesso de Emerson Fittipaldi entre as pistas ao redor do mundo. Fittipaldi fez bonito na estreia do prêmio e venceu a primeira prova nas edições. Em 1974 ele também ganhou.

Interlagos tem 15 curvas, com destaque para a curva S de Senna. O espaço também tem curvas inclinadas e com o começo da pista em meio oval.