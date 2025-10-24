Horários da Fórmula 1 no México: treino, classificatório e corrida de domingo

A Fórmula 1 chega no México para a 20º etapa da temporada 2025. A programação tem início na sexta-feira, 24 de outubro, com treino livre, e segue até domingo, 26, com a corrida oficial.

Horários da Fórmula 1 no GP do México

Confira todos os horários da Fórmula 1 e a programação do GP do México.

Sábado, dia 24 de outubro

Treino livre 1 – 15h30

Classificação Sprint: 19h

Sábado, 25 de outubro

Treino classificatório – 18h

Domingo, 26 de outubro: – Horários da F1

GP do México – 17h

Como assistir o GP do México na TV

O Grande Prêmio dos México será transmitido ao vivo pela Band Sports a partir das 17 horas do domingo, 26 de outubro.

Todas as corridas serão exibidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada.

É possível acompanhar a Band online, seja pelo celular ou computador – de graça.

Como é o Circuito Hermanos Rodríguez

O Grande Prêmio da Cidade do México será novamente realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, localizado na capital do país, a Cidade do México. O circuito recebeu esse nome em homenagem aos famosos pilotos mexicanos Ricardo e Pedro Rodríguez, o primeiro dos quais faleceu nos treinos para o Grande Prêmio do México de 1962.

O Grande Prêmio da Cidade do México retornou ao calendário da F1 em 2015, após uma ausência de 23 anos. Originalmente realizado no circuito Magdalena Mixhuca de 1962 a 1970, os organizadores transferiram o evento para o Autódromo Hermanos Rodríguez quando a Fórmula 1 retornou ao país em 1986. Isso coincidiu com um encurtamento do circuito e melhorias nas medidas de segurança, mas a pista foi novamente removida após o evento de 1992.

O asfalto liso do circuito geralmente resulta em baixos níveis de degradação dos pneus, tornando a posição na pista e a seleção dos pneus essenciais para o sucesso, dadas as relativamente poucas oportunidades de ultrapassagem ao longo da volta de 4.304 km.