Horários da Fórmula 1 no México: treino, classificatório e corrida de domingo
Sessões serão realizadas de 24 a 26 de outubro
A Fórmula 1 chega no México para a 20º etapa da temporada 2025. A programação tem início na sexta-feira, 24 de outubro, com treino livre, e segue até domingo, 26, com a corrida oficial.
Horários da Fórmula 1 no GP do México
Confira todos os horários da Fórmula 1 e a programação do GP do México.
Sábado, dia 24 de outubro
Treino livre 1 – 15h30
Classificação Sprint: 19h
Sábado, 25 de outubro
Treino classificatório – 18h
Domingo, 26 de outubro: – Horários da F1
GP do México – 17h
Como assistir o GP do México na TV
O Grande Prêmio dos México será transmitido ao vivo pela Band Sports a partir das 17 horas do domingo, 26 de outubro.
Todas as corridas serão exibidas ao vivo pela emissora ao longo da temporada.
É possível acompanhar a Band online, seja pelo celular ou computador – de graça.
Como é o Circuito Hermanos Rodríguez
O Grande Prêmio da Cidade do México será novamente realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, localizado na capital do país, a Cidade do México. O circuito recebeu esse nome em homenagem aos famosos pilotos mexicanos Ricardo e Pedro Rodríguez, o primeiro dos quais faleceu nos treinos para o Grande Prêmio do México de 1962.
O Grande Prêmio da Cidade do México retornou ao calendário da F1 em 2015, após uma ausência de 23 anos. Originalmente realizado no circuito Magdalena Mixhuca de 1962 a 1970, os organizadores transferiram o evento para o Autódromo Hermanos Rodríguez quando a Fórmula 1 retornou ao país em 1986. Isso coincidiu com um encurtamento do circuito e melhorias nas medidas de segurança, mas a pista foi novamente removida após o evento de 1992.
O asfalto liso do circuito geralmente resulta em baixos níveis de degradação dos pneus, tornando a posição na pista e a seleção dos pneus essenciais para o sucesso, dadas as relativamente poucas oportunidades de ultrapassagem ao longo da volta de 4.304 km.