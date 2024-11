Jogo do Galo hoje: horário e onde assistir Atlético-GO x Atlético-MG (06/11/24)

Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira no encerramento da 32ª rodada da Série A do Brasileiro.

Nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, Atlético-GO e Atlético-MG entram em campo para um confronto direto pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo do galo será disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com início marcado para as 21h (horário de Brasília).

Transmissão do jogo do Galo x Dragão

Para os torcedores que desejam assistir ao confronto entre Atlético-GO e Atlético-MG ao vivo hoje, 6 de novembro, a transmissão será feita pelo canal Premiere, com cobertura completa da partida.

Com a possibilidade de acessar o jogo via assinatura de TV a cabo ou pelo aplicativo Premiere Play, os fãs têm a chance de acompanhar cada lance e torcer de onde estiverem.

O Atlético-GO ocupa atualmente uma das últimas posições na tabela e precisa da vitória para se manter na disputa pela permanência na elite do futebol brasileiro. Cada ponto é decisivo, e o tempo goiano, comandado pelo técnico interino Anderson Gomes, espera fazer valer o comando de campo.

O Atlético-MG, por sua vez, está em uma posição envolvida e busca garantir uma melhor colocação que possibilite uma vaga na Copa Sul-Americana ou até na Libertadores, caso a combinação de resultados seja favorável.

Quem vai ser escalado do Atlético-GO x Atlético-MG

O Dragão vem com Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek e Luiz Fernando.

Já o Galo, que está focado na Copa do Brasil, deve escalar Gabriel Delfim; Saravia, Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Fausto Vera, Otávio (Paulo Victor) e Zaracho; Alisson, Vargas e Deyverson.

