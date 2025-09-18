NFL

Confira onde assistir Bills x Dolphins na NFL hoje ao vivo

O jogo começa às 20h15 com transmissão pela TV e internet

Escrito por Anny Malagolini
nde assistir Bills nfl hoje Foto: Getty Images

O quarterback MVP Josh Allen e o Buffalo Bills recebem o Miami Dolphins, liderado por Tua Tagovailoa e Tyreek Hill, no segundo confronto do Thursday Night Football de 2025. O jogo começa às 20h15 (horário de Brasília) nesta quinta-feira, 18 de setembro, no Estádio Highmark em Orchard Park, NY.

Como assistir ao jogo Bills x Dolphins na NFL

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Buffalo Bills e Miami Dolphinsao vivo pelo SporTV 2 e NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na página inicial do TNF do Amazon Prime Video.

Nada do que aconteceu no passado entre o Buffalo Bills e o Miami Dolphins tem qualquer influência na batalha da AFC East de 18 de setembro no Highmark Stadium.

Pelo menos foi o que ambos os lados disseram nos últimos dias que antecederam a transmissão nacional da Semana 3 do Amazon Prime , tentando ao máximo ignorar a natureza unilateral da rivalidade que fez Buffalo vencer 15 dos 17 jogos desde que Sean McDermott se tornou técnico em 2017.

“É só como as coisas acontecem”, disse o quarterback do Bills, Josh Allen, sobre seu recorde pessoal de 13-2 e os números extraordinários que ele produziu em jogos contra Miami desde que entrou na NFL em 2018. “Nada disso importa, no entanto. Quer dizer, não tem nenhuma relação com o que esta semana nos reserva.”

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Chargers x Chiefs na NFL no Brasil

O YouTuber MrBeast comprou a NFL? Saiba quem é o dono

Eagles x Cowboys: onde assistir o jogo 1 da NFL

NFL: onde assistir Detroit Lions x Los Angeles Chargers hoje

Premiação do Super Bowl: quanto ganha o campeão de 2025?

Super Bowl vai passar na Rede TV? Veja como assistir de graça e online

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes