Confira onde assistir Bills x Dolphins na NFL hoje ao vivo

O quarterback MVP Josh Allen e o Buffalo Bills recebem o Miami Dolphins, liderado por Tua Tagovailoa e Tyreek Hill, no segundo confronto do Thursday Night Football de 2025. O jogo começa às 20h15 (horário de Brasília) nesta quinta-feira, 18 de setembro, no Estádio Highmark em Orchard Park, NY.

Como assistir ao jogo Bills x Dolphins na NFL

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Buffalo Bills e Miami Dolphinsao vivo pelo SporTV 2 e NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na página inicial do TNF do Amazon Prime Video.

Nada do que aconteceu no passado entre o Buffalo Bills e o Miami Dolphins tem qualquer influência na batalha da AFC East de 18 de setembro no Highmark Stadium.

Pelo menos foi o que ambos os lados disseram nos últimos dias que antecederam a transmissão nacional da Semana 3 do Amazon Prime , tentando ao máximo ignorar a natureza unilateral da rivalidade que fez Buffalo vencer 15 dos 17 jogos desde que Sean McDermott se tornou técnico em 2017.

“É só como as coisas acontecem”, disse o quarterback do Bills, Josh Allen, sobre seu recorde pessoal de 13-2 e os números extraordinários que ele produziu em jogos contra Miami desde que entrou na NFL em 2018. “Nada disso importa, no entanto. Quer dizer, não tem nenhuma relação com o que esta semana nos reserva.”