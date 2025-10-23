NFL: onde assistir Los Angeles Chargers x Minnesota Vikings hoje

Os Vikings visitam os Chargers hoje à noite, 23 de outubro, para o Thursday Night Football

A 8ª semana da temporada de 2025 da NFL começa hoje à noite, 23 de outubro, com o Thursday Night Football entre o Minnesota Vikings e o Los Angeles Chargers. O jogo acontece no Estádio SoFi, Inglewood, CA, e começa às 21h15 (de Brasília).

Onde assistir Los Angeles Chargers x Vikings

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Los Angeles Chargers x Minnesota Vikings ao vivo na na NFL Game Pass na DAZN.

Os Chargers vêm de uma derrota por 38 a 24 contra o Indianapolis Colts na partida da Semana 7 da NFL. Os Vikings perderam para o Philadelphia Eagles por 28 a 22. Los Angeles entra no jogo com um recorde de 4-3. Minnesota está com 3-3 na temporada.

Os Chargers são os favoritos de 2,5 pontos sobre os Vikings nas probabilidades da Semana 8 da NFL para o jogo, cortesia da BetMGM Sportsbook .

Los Angeles está -145 na moneyline, enquanto Minnesota está +120.

O over/under (total de pontos) é definido em 43,5 pontos.

O que é o Thursday Night Football?

Domingo é o maior dia da semana para os fãs da NFL em todo o país e, embora tenhamos um bônus de futebol americano na segunda à noite, quinta-feira ocupa um lugar especial no coração da maioria dos fãs: é quando podemos assistir ao primeiro jogo da semana e aproveitar nossa dose de futebol americano até domingo à tarde.

O Thursday Night Football é uma atração constante na programação da NFL desde novembro de 2006, quando foi ao ar pela primeira vez na NFL Network. Naquela época, o TNF tinha apenas cinco jogos, mas em 2012 foi expandido para o evento semanal que todos conhecemos e amamos hoje.