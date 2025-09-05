NFL

Onde assistir o jogo do Chargers x Chiefs na NFL no Brasil

Jogo acontece na Neo Química Arena

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Chargers x Chiefs Foto: Getty Images

O Kansas City Chiefs enfrentará o Los Angeles Chargers nesta sexta-feira, 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os Chiefs tentarão começar sua jornada de retorno nesta temporada após uma derrota brutal para o Philadelphia Eagles no Super Bowl de 2025. A partida começará às 21h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo.

7 formas de assistir Chargers x Chiefs na NFL no Brasil

Os fãs brasileiros podem assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo pelo sportv 2, ge tv, ESPN, Disney+, Cazé TV e NFL Game Pass na DAZN. A disputa também terá transmissão gratuita através do Youtube da NFL para todo o Mundo, mas a narração será em inglês.

A temporada de 2025 da NFL começou na quinta-feira à noite na Filadélfia, com os Eagles, campeões do Super Bowl, abrindo sua defesa de título contra o Dallas Cowboys. Na sexta-feira à noite, Chiefs e Chargers se enfrentam em São Paulo para um jogo que, pela primeira vez na NFL, será transmitido ao vivo pelo YouTube gratuitamente. Em seguida, teremos a primeira tarde completa de jogos no domingo, antes do encerramento da Semana 1 com um jogo de futebol americano no Monday Night Football em Chicago entre Vikings e Bears.

Taylor Swift estará no jogo Chiefs x Chargers?

Parece que Taylor Swift estará presente no estádio do Corinthians para o jogo de abertura da 13ª temporada de seu noivo, Travis Kelce, na NFL, de acordo com o jornalista Leo Dias.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

