Onde assistir a luta Davi Brito x Sacha Bali e horário do Fight Music Show 7

A esperada luta de Davi Brito x Sacha Bali, a principal do Fight Music Show 7, acontece neste sábado, dia 1 de novembro. Ao todo, o evento apresenta dez lutas, a partir das 18h (de Brasília). A boa notícia é que os fãs podem assistir de graça e online.

Em qual canal assistir a luta do Davi e Sacha

A Globo transmite na TV aberta a luta do Davi Brito x Sacha Bali neste sábado, a partir das 00h50 da madrugada já de domingo, mas a exibição não será ao vivo. A emissora fará um compilado dos melhores momentos do evento. É possível assistir de graça pela Globoplay.

A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 18h, mas é necessário ser assinante. O canal é uma das principais opções para quem quer acompanhar eventos de artes marciais e lutas de MMA ao vivo no Brasil. Com transmissão de lutas nacionais e internacionais, o canal oferece conteúdos exclusivos para fãs de esportes de combate.

Veja o card do evento:

Davi Brito x Sacha Bali

Esquiva Falcão x Binho de Jesus

Xamuel x Jhony MC

Lucas Mineiro x Bruno Nascimento

Gabriel Souza Galindo x Leonardo Moraes

Victor Ruiz x Diego Grossi

Thomaz Costa x Kew

Nego do Borel x Rômulo Deu Cria

Inaê Barros x Mendigata

Minotauro x Rey Physique

O Fight Music Show 7 é realizado no Ibirapuera, em São Paulo.