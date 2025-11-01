Esporte

Onde assistir a luta Davi Brito x Sacha Bali e horário do Fight Music Show 7

O campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, enfrenta Sacha Bali, campeão do A Fazenda 16

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a luta Davi Brito e Sacha Bali Foto: reprodução/TV Globo/Record

A esperada luta de Davi Brito x Sacha Bali, a principal do Fight Music Show 7, acontece neste sábado, dia 1 de novembro. Ao todo, o evento apresenta dez lutas, a partir das 18h (de Brasília). A boa notícia é que os fãs podem assistir de graça e online.

Em qual canal assistir a luta do Davi e Sacha

A Globo transmite na TV aberta a luta do Davi Brito x Sacha Bali neste sábado, a partir das 00h50 da madrugada já de domingo, mas a exibição não será ao vivo. A emissora fará um compilado dos melhores momentos do evento. É possível assistir de graça pela Globoplay.

A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 18h, mas é necessário ser assinante. O canal é uma das principais opções para quem quer acompanhar eventos de artes marciais e lutas de MMA ao vivo no Brasil. Com transmissão de lutas nacionais e internacionais, o canal oferece conteúdos exclusivos para fãs de esportes de combate.

Veja o card do evento:

  • Davi Brito x Sacha Bali
  • Esquiva Falcão x Binho de Jesus
  • Xamuel x Jhony MC
  • Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
  • Gabriel Souza Galindo x Leonardo Moraes
  • Victor Ruiz x Diego Grossi
  • Thomaz Costa x Kew
  • Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
  • Inaê Barros x Mendigata
  • Minotauro x Rey Physique

O Fight Music Show 7 é realizado no Ibirapuera, em São Paulo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

