Onde assistir a luta Davi Brito x Sacha Bali e horário do Fight Music Show 7
O campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, enfrenta Sacha Bali, campeão do A Fazenda 16
A esperada luta de Davi Brito x Sacha Bali, a principal do Fight Music Show 7, acontece neste sábado, dia 1 de novembro. Ao todo, o evento apresenta dez lutas, a partir das 18h (de Brasília). A boa notícia é que os fãs podem assistir de graça e online.
Em qual canal assistir a luta do Davi e Sacha
A Globo transmite na TV aberta a luta do Davi Brito x Sacha Bali neste sábado, a partir das 00h50 da madrugada já de domingo, mas a exibição não será ao vivo. A emissora fará um compilado dos melhores momentos do evento. É possível assistir de graça pela Globoplay.
A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 18h, mas é necessário ser assinante. O canal é uma das principais opções para quem quer acompanhar eventos de artes marciais e lutas de MMA ao vivo no Brasil. Com transmissão de lutas nacionais e internacionais, o canal oferece conteúdos exclusivos para fãs de esportes de combate.
Veja o card do evento:
- Davi Brito x Sacha Bali
- Esquiva Falcão x Binho de Jesus
- Xamuel x Jhony MC
- Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
- Gabriel Souza Galindo x Leonardo Moraes
- Victor Ruiz x Diego Grossi
- Thomaz Costa x Kew
- Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
- Inaê Barros x Mendigata
- Minotauro x Rey Physique
O Fight Music Show 7 é realizado no Ibirapuera, em São Paulo.