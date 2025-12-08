Onde assistir o jogo do João Fonseca hoje x Carlos Alcaraz

João Fonseca enfrenta Carlos Alcaraz na noite desta segunda-feira (8), às 22h15 (de Brasília), no LoanDepot Park, em Miami, nos Estados Unidos, com capacidade para mais de 37 mil pessoas. O duelo faz parte do Miami Invitational, evento de pré-temporada do tênis mundial.

Transmissão João Fonseca hoje x Carlos Alcaraz

O jogo do João Fonseca contra o Alcaraz hoje, dia 8, será transmitido no Sportv 3 e pela GE TV.

Alcaraz, que conquistou seu primeiro título de Masters 1000 da ATP no Aberto de Miami de 2022, vem de sua segunda temporada como número 1 do mundo, após uma campanha com oito títulos. O seis vezes campeão de Grand Slam não tem dúvidas de que a estrela de Fonseca continuará a brilhar intensamente até 2026.

“O que o João fez este ano é impressionante, entrando no ranking dos 25 melhores logo no primeiro ano completo que disputou no circuito da ATP. A questão de saber se ele conseguirá chegar ao Top 10, Top 5 ou Top 3 será crucial para ele”, disse Alcaraz durante uma coletiva de imprensa virtual no mês passado.

“Uma coisa é alcançar essa posição e outra é manter o nível na temporada seguinte. Vejo o João a manter o seu nível ou até mesmo a melhorá-lo, por isso veremos nos próximos dois anos se ele conseguirá entrar no Top 10, no Top 5. Acho que ele tem coisas importantes e belas pela frente.”

O que é o Miami Invitational?

O evento especial de uma única noite acontecerá no Loandepot Park, casa do Miami Marlins, time da Major League Baseball. Fonseca enfrentará a número 1 do mundo depois que Amanda Anisimova, moradora de longa data da região de Miami, jogar contra Jessica Pegula, uma tenista que se mudou de Boca Raton, cidade próxima.

“Nós dois gostamos muito de jogar com a torcida, do entretenimento, então acho que vai ser divertido. Espero que tenha mais torcedores do meu lado e que muitos brasileiros estejam presentes”, disse Fonseca. “Mas tenho certeza de que o clima na quadra será bom de qualquer maneira.”

Fonseca também unirá forças com Anisimova em um tie-break de duplas mistas de 10 pontos, programado para acontecer entre as duas partidas de simples.