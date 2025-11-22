Onde assistir o UFC hoje e horário das lutas no Qatar com Tsarukyan x Hooker
Aqui está o card do evento, como assistir e uma seleção de tudo o que você precisa saber sobre o UFC Fight Night
O UFC chega ao Catar pela primeira vez neste sábado, 22 de novembro, com um confronto na categoria peso-leve entre Arman Tsarukyan e Dan Hooker como atração principal do UFC Fight Night na ABHA Arena, em Doha. Os duelos começam ao meio-dia.
Em qual canal assistir o UFC hoje?
Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 12h (horário de Brasília), enquanto o principal está marcado para iniciar às 15h (horário de Brasília).
Tsarukyan (22-3-0) busca estender sua sequência de vitórias para cinco consecutivas em sua primeira luta de 2025. O armênio de 1,70m derrotou Charles Oliveira por decisão dividida em sua última apresentação no UFC 300, em abril de 2024.
Hooker (24-12-0) também está pronto para entrar no octógono pela primeira vez este ano. O lutador neozelandês de 1,83m enfrentou Mateusz Gamrot pela última vez no UFC 305, em agosto de 2024. A vitória de Hooker sobre Gamrot por decisão dividida marcou sua terceira vitória consecutiva.
CARD PRINCIPAL
Começa às 15h, horário de Brasília.
- Peso leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Belal Muhammad x Ian Garry
- Peso meio-pesado (até 93 kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
- Peso pesado (até 120,2 kg): Waldo Cortes-Acosta x Shamil Gaziev
- Peso mosca (até 57 kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
CARD PRELIMINAR
Inicio às 12h, horário de Brasília.
- Peso pena (até 65,8 kg): Bogdan Grad x Luke Riley
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
- Peso mosca (até 57 kg): Alex Perez x Asu Almabayev
- Peso meio-pesado (até 93 kg): Abdul-Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
- Peso galo (até 61,2 kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
- Peso médio (até 83,9 kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
- Peso leve (até 70,3 kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
- Peso pesado (até 120,2 kg): Marek Bujło x Denzel Freeman