Onde assistir o UFC hoje e horário das lutas no Qatar com Tsarukyan x Hooker

Aqui está o card do evento, como assistir e uma seleção de tudo o que você precisa saber sobre o UFC Fight Night

Escrito por Anny Malagolini
O UFC chega ao Catar pela primeira vez neste sábado, 22 de novembro, com um confronto na categoria peso-leve entre Arman Tsarukyan e Dan Hooker como atração principal do UFC Fight Night na ABHA Arena, em Doha. Os duelos começam ao meio-dia.

Em qual canal assistir o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 12h (horário de Brasília), enquanto o principal está marcado para iniciar às 15h (horário de Brasília).

Tsarukyan (22-3-0) busca estender sua sequência de vitórias para cinco consecutivas em sua primeira luta de 2025. O armênio de 1,70m derrotou Charles Oliveira por decisão dividida em sua última apresentação no UFC 300, em abril de 2024.

Hooker (24-12-0) também está pronto para entrar no octógono pela primeira vez este ano. O lutador neozelandês de 1,83m enfrentou Mateusz Gamrot pela última vez no UFC 305, em agosto de 2024. A vitória de Hooker sobre Gamrot por decisão dividida marcou sua terceira vitória consecutiva.

CARD PRINCIPAL

Começa às 15h, horário de Brasília.

  • Peso leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Belal Muhammad x Ian Garry
  • Peso meio-pesado (até 93 kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
  • Peso pesado (até 120,2 kg): Waldo Cortes-Acosta x Shamil Gaziev
  • Peso mosca (até 57 kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

CARD PRELIMINAR

Inicio às 12h, horário de Brasília.

  • Peso pena (até 65,8 kg): Bogdan Grad x Luke Riley
  • Peso meio-médio (até 77,1 kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
  • Peso mosca (até 57 kg): Alex Perez x Asu Almabayev
  • Peso meio-pesado (até 93 kg): Abdul-Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
  • Peso galo (até 61,2 kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
  • Peso médio (até 83,9 kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
  • Peso leve (até 70,3 kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
  • Peso pesado (até 120,2 kg): Marek Bujło x Denzel Freeman

