Cruzeiro x Guarani: onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

O Cruzeiro recebe nesta segunda-feira (09), em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, o Guarani, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 20h. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

O clube mineiro se mantém invicto desde que Luiz Felipe Scolari estreou no comando do time. Se garantir a vitória, a terceira seguida, a Raposa sobe na tabela, colando nas dez primeiras posições e principalmente se afastando ainda mais da zona de rebaixamento, com vinte e seis pontos.

Cruzeiro x Guarani: onde assistir?

A partida entre Cruzeiro x Guarani tem transmissão do Sportv, na tv fechada, às 20h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do Premiere, pacote com jogos do campeonato.

Situação das equipes na temporada

Com vinte e três pontos, o time azul ocupa a 15ª posição na tabela da Série B. Assim sendo, são oito vitorias, cinco empates e sete derrotas. Entretanto, o Cruzeiro começou o campeonato com seis pontos a menos, uma punição feita pela FIFA.

A equipe disputou a Copa do Brasil, mas caiu diante do CRB em março, pela terceira fase, diante de uma derrota e empate.

O Guarani está em 14º, uma posição acima do clube mineiro na Série B do Brasileirão, também com um ponto a mais apenas, ou seja, vinte e quatro. Ao todo, são seis triunfos, seis empates e oito derrotas. A equipe verde vem de uma vitória contra o CSA por 2 a 1.

Possíveis escalações de Cruzeiro x Guarani

Felipão terá uma importante baixa neste jogo. Em entrevista ao canal do Cruzeiro no Youtube, o atacante Marcelo Moreno afirmou que estará indisponível por ter sido convocado pela Seleção da Bolívia.

Provável Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá, Patrick; Ramon, Jadsom; Pottker, Regis, Airton; Sassá.

Já o time visitante possui complicações, já que possui dois atletas que testaram positivo para covid-19. Arthur Rezende e Rafael Costa estão afastados e assintomáticos, segundo o boletim oficial do Guarani. Entretanto, o preparador físico Ronaldo Torres também foi diagnosticado e segue isolado.

Enquanto isso, Júnior Todinho está suspenso.

Provável Guarani: Gabriel; Pablo, Romércio, Wálber, Bidu; Bruno Silva, Murilo Rangel, Lucas Crispim; Renanzinho, Giovanny, Bruno Sávio.