Brasileiro é o segundo a lutar hoje

Onde vai passar a luta do Anderson Silva hoje ao vivo

Nesta sexta-feira, 19 de dezembro, acontece o chamado Dia do Julgamento, evento de boxe para encerrar 2025. O evento está marcado para começar às 22h (de Brasília) e deve apresentar dez lutas, entre elas a de Anderson Silva e Tyron Woodley.

AndersonSilva, de 50 anos, é considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, tendo defendido seu título de peso médio dez vezes entre 2006 e 2013.

Onde assistir e horário da luta Anderson Silva

A luta do Anderson Silve e Tyron Woodley será a segunda do card principal, mas não tem hora certa para começar. Isso porque, cada embate não tem um tempo certo de duração. A última luta só deve acontecer no final desta sexta-feira. A Netflix fará a transmissão do evento.

A Netflix detém os direitos exclusivos de transmissão deste evento no Brasil. Os assinantes podem sintonizar e aproveitar a partida com narração e comentários em português.

Card principal – a partir das 22h (de Brasília)

Jake Paul x Anthony Joshua (Peso Pesado)

Alycia Baumgardner x Leila Beaudoin (Peso Leve Ligeiro – valendo título)

Anderson Silva x Tyron Woodley (Peso Cruzador)

Jamal Harvey x Kevin Cervantes (Peso Leve Ligeiro)

Apesar do histórico de ambos os lutadores no MMA, esta será uma luta de boxe. Ficou acordado um confronto de seis rounds, com limite de peso de 195 libras.