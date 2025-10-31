Esporte

Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando

Fórmula desembarca em SP na reta final do campeonato

Escrito por Anny Malagolini
Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo Foto: Getty Images

A F1 vai tirar uma semana de folga enquanto se prepara para o Grande Prêmio de São Paulo, um dos mais aguardados do ano. A corrida principal está marcada para o segundo domingo de novembro, no GP de Interlagos, a partir das 14h (de Brasília).

Quando tem Fórmula 1?

Neste fim de semana não tem corrida da Fórmula 1, mas a próxima será no dia 9 de novembro, em Interlagos, em São Paulo.

Com 4 corridas restantes nesta temporada, a disputa pelo campeonato de pilotos é acirrada entre os dois pilotos da McLaren.

SEXTA-FEIRA – 7 de novembro

11h e 15h – Treino Livre e Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 8 de novembro

15h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 9 de novembro

14h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Últimas corridas

A temporada da F1 de 2025 vai até dezembro, com Abu Dhabi sediando a final no Circuito de Yas Marina em 7 de dezembro. Interlagos, em São Paulo, recebe a corrida em novembro.

7 a 9 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo

21 a 23 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas

28 a 30 de novembro: Grande Prêmio do Catar, Lusail

5 a 7 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Grid de Largada da Fórmula 1 no México tem Norris na Pole Position

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 321 em Abu Dhabi

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do México 2025

Horários da Fórmula 1 no México: treino, classificatório e corrida de domingo

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje nos Estados Unidos

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes