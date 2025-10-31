Fórmula desembarca em SP na reta final do campeonato

Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando

A F1 vai tirar uma semana de folga enquanto se prepara para o Grande Prêmio de São Paulo, um dos mais aguardados do ano. A corrida principal está marcada para o segundo domingo de novembro, no GP de Interlagos, a partir das 14h (de Brasília).

Quando tem Fórmula 1?

Neste fim de semana não tem corrida da Fórmula 1, mas a próxima será no dia 9 de novembro, em Interlagos, em São Paulo.

Com 4 corridas restantes nesta temporada, a disputa pelo campeonato de pilotos é acirrada entre os dois pilotos da McLaren.

SEXTA-FEIRA – 7 de novembro

11h e 15h – Treino Livre e Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 8 de novembro

15h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 9 de novembro

14h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Últimas corridas

A temporada da F1 de 2025 vai até dezembro, com Abu Dhabi sediando a final no Circuito de Yas Marina em 7 de dezembro. Interlagos, em São Paulo, recebe a corrida em novembro.

7 a 9 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo

21 a 23 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas

28 a 30 de novembro: Grande Prêmio do Catar, Lusail

5 a 7 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina