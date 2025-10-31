Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando
Fórmula desembarca em SP na reta final do campeonato
A F1 vai tirar uma semana de folga enquanto se prepara para o Grande Prêmio de São Paulo, um dos mais aguardados do ano. A corrida principal está marcada para o segundo domingo de novembro, no GP de Interlagos, a partir das 14h (de Brasília).
Quando tem Fórmula 1?
Neste fim de semana não tem corrida da Fórmula 1, mas a próxima será no dia 9 de novembro, em Interlagos, em São Paulo.
Com 4 corridas restantes nesta temporada, a disputa pelo campeonato de pilotos é acirrada entre os dois pilotos da McLaren.
SEXTA-FEIRA – 7 de novembro
11h e 15h – Treino Livre e Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay
SÁBADO – 8 de novembro
15h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay
DOMINGO – 9 de novembro
14h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay
Últimas corridas
A temporada da F1 de 2025 vai até dezembro, com Abu Dhabi sediando a final no Circuito de Yas Marina em 7 de dezembro. Interlagos, em São Paulo, recebe a corrida em novembro.
7 a 9 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo
21 a 23 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas
28 a 30 de novembro: Grande Prêmio do Catar, Lusail
5 a 7 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina