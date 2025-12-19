Esporte

Que horas é a luta do Anderson Silva hoje x Tyron Woodley

Luta deve ser exibida na madrugada de sábado

Escrito por Anny Malagolini
luta do Anderson Silva hoje x Tyron Woodley Foto: divulgação

Depois de um ano e meio, Anderson Silva vai lutar nesta sexta-feira, 19 de dezembro. O Spider vai enfrentar Tyron Woodley no Kaseya Center, em Miami, Estados Unidos, onde os ex-campeões do MMA subirão ao ringue de boxe para medir forças. Veja o horário e acompanhe a transmissão.

Horário da luta do Anderson Silva

O evento, que marca mais um capítulo da trajetória de Anderson Silva, será transmitido ao vivo para todo o mundo pela Netflix. A exibição global dispensa os tradicionais serviços de pay-per-view e amplia o acesso do público ao confronto. O card principal do evento começa às 22h, o que significa que a luta do brasileiro deve acontecer perto da meia-noite.

A parceria entre a plataforma de streaming e a Most Valuable Promotions (MVP) inaugura um novo momento nas transmissões esportivas, com a expectativa de alcançar milhões de espectadores em diferentes países.

Card principal – a partir das 22h (de Brasília)

  • Jake Paul x Anthony Joshua (Peso Pesado)
  • Alycia Baumgardner x Leila Beaudoin (Peso Leve Ligeiro – valendo título)
  • Anderson Silva x Tyron Woodley (Peso Cruzador)
  • Jamal Harvey x Kevin Cervantes (Peso Leve Ligeiro)

Card preliminar – a partir das 18h45 (de Brasília)

  • Cherneka Johnson x Amanda Galle (Peso Galo – valendo título)
  • Caroline Dubois x Camila Panatta (Peso Leve – valendo título)
  • Yokasta Valle x Yadira Bustillos (Peso Palha – valendo título)
  • Avious Griffin x Justin Cardona (Peso Meio-Médio)
  • Keno Marley x Diarra Davis Jr. (Peso Cruzador)

