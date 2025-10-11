Esporte

Que horas é a luta do Charles do Bronx hoje no UFC e onde assistir ao vivo

O card principal com o brasileiro começa às 20h deste sábado

Escrito por Anny Malagolini
Que horas é a luta do Charles do Bronx hoje Foto: Getty Images/divulgação

O Ultimate Fighting Championship chega na “Cidade Maravilhosa” para o UFC Fight Night Rio. O brasileiro Charles de Bronx luta com o polonês Mateusz Gamrot, no principal confronto do dia. As preliminares começam às 17h, enquanto o card principal inicia às 20h (de Brasília).

Onde assistir a luta do Charles do Bronx

O evento de Charles do Bronx x Mateusz Gamro no Rio de Janeiro na noite de sábado, 11, terá transmissão para todo o Brasil através do UFC Fight Pass.

Neste sábado, a Band não exibe o UFC.

A luta do Bronx é a última e só deve acontecer no fim da noite.

Card completo

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 20h.

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot — Evento principal
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Álvarez
Peso Pesado: Jhonata Diniz x Mário Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

CARD PRELIMINAR
A partir das 17h.

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso Pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo feminino: Beatriz Mesquita x Irina Alekseeva
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso palha feminino: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

