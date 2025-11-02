Esporte

Quem ganhou a luta entre Davi e Sasha e Xamuel e Jhony

Veja os resultados do Fight Music Show 7

Escrito por Anny Malagolini
Resultados do Fight Music Show 7 davi sasha Foto: Record TV

A noite foi intensa na 7ª edição do Fight Music Show, evento de luta realizado em São Paulo neste sábado, 1 de novembro. As lutas mais esperadas eram do ex-BBB Davi contra o ex-Fazenda Sasha, e também entre os MCs Xamuel e Jhony. Veja os resultados e quem ganhou.

Davi Brito perdeu luta no Fight Music Show

A última luta da noite, de Davi e Sasha, terminou com a vitória do ex-fazenda. Logo no primeiro round, Davi partiu para cima com velocidade, tentando pressionar o rival. Sacha, no entanto, manteve a calma e respondeu com contragolpes bem encaixados. O confronto seguiu com momentos de trocação intensa, mas também de pouca precisão técnica.

Durante o terceiro assalto, Davi acabou acertando golpes na nuca e recebeu uma advertência do árbitro. Já no quarto round, o baiano tentou um cruzado no vazio que arrancou risadas da plateia. O público vibrou, mas o domínio técnico seguiu nas mãos de Sacha.

Após seis rounds, os juízes confirmaram a vitória de Sacha Bali por decisão unânime, com pontuação tripla de 59 a 55.

Na sequência, Xamuel derrotou o rapper Jhony MC por decisão unânime (triplo 60–54), enquanto Inaê Barros venceu Fernanda Mendigata por decisão dividida (49–46, 48–49 e 49–46).

Outro momento marcante foi a vitória de Nego do Borel sobre Rômulo Deu Cria, também por decisão unânime (triplo 60–54). As duplas Pobre Loco e Cláudio Andrade contra He-Man e Cabo Pereira empataram por decisão majoritária (47–47, 47–48, 47–47).

O público ainda acompanhou Kew vencendo Thomaz Costa (triplo 58–56), e o empate entre Diego Grossi e Victor Ruiz (58–56, 57–57, 57–57). No encerramento, Lucas Mineiro superou Bruno Nascimento (58–55, 57–56, 57–56), e Gabriel Souza levou a melhor sobre Leonardo Moraes (triplo 49–46).

Resultados do Fight Music Show 7

Confira o resultado completo das lutas realizadas neste sábado (1º), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo:

  • Esquiva Falcão x Binho de Jesus – vitória de Esquiva Falcão
  • Sacha Bali x Davi Brito – Sacha Bali venceu por decisão unânime (triplo 59–55)
  • Minotouro x Rey Physique – Minotouro venceu por nocaute técnico aos 1min23s do 6º round
  • Xamuel x Jhony MC – Xamuel venceu por decisão unânime (triplo 60–54)
  • Inaê Barros x Fernanda Mendigata – Inaê Barros venceu por decisão dividida (49–46, 48–49, 49–46)
  • Nego do Borel x Rômulo Deu Cria – Nego do Borel venceu por decisão unânime (triplo 60–54)
  • Pobre Loco e Cláudio Andrade x He-Man e Cabo Pereira – empate por decisão majoritária (47–47, 47–48, 47–47)
  • Kew x Thomaz Costa – Kew venceu por decisão unânime (triplo 58–56)
  • Diego Grossi x Victor Ruiz – empate por decisão majoritária (58–56, 57–57, 57–57)
  • Lucas Mineiro x Bruno Nascimento – Lucas Mineiro venceu por decisão unânime (58–55, 57–56, 57–56)
  • Gabriel Souza x Leonardo Moraes – Gabriel Souza venceu por decisão unânime (triplo 49–46)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir a luta Davi Brito x Sacha Bali e horário do Fight Music Show 7

Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 110 em Vegas

Treino classificatório da fórmula 1 hoje: horário do GP do Brasil

Próxima corrida de Fórmula 1 é em São Paulo; veja programação e quando

Que horas vai ser a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do México

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes