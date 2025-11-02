Quem ganhou a luta entre Davi e Sasha e Xamuel e Jhony
Veja os resultados do Fight Music Show 7
A noite foi intensa na 7ª edição do Fight Music Show, evento de luta realizado em São Paulo neste sábado, 1 de novembro. As lutas mais esperadas eram do ex-BBB Davi contra o ex-Fazenda Sasha, e também entre os MCs Xamuel e Jhony. Veja os resultados e quem ganhou.
Davi Brito perdeu luta no Fight Music Show
A última luta da noite, de Davi e Sasha, terminou com a vitória do ex-fazenda. Logo no primeiro round, Davi partiu para cima com velocidade, tentando pressionar o rival. Sacha, no entanto, manteve a calma e respondeu com contragolpes bem encaixados. O confronto seguiu com momentos de trocação intensa, mas também de pouca precisão técnica.
Durante o terceiro assalto, Davi acabou acertando golpes na nuca e recebeu uma advertência do árbitro. Já no quarto round, o baiano tentou um cruzado no vazio que arrancou risadas da plateia. O público vibrou, mas o domínio técnico seguiu nas mãos de Sacha.
Após seis rounds, os juízes confirmaram a vitória de Sacha Bali por decisão unânime, com pontuação tripla de 59 a 55.
Na sequência, Xamuel derrotou o rapper Jhony MC por decisão unânime (triplo 60–54), enquanto Inaê Barros venceu Fernanda Mendigata por decisão dividida (49–46, 48–49 e 49–46).
Outro momento marcante foi a vitória de Nego do Borel sobre Rômulo Deu Cria, também por decisão unânime (triplo 60–54). As duplas Pobre Loco e Cláudio Andrade contra He-Man e Cabo Pereira empataram por decisão majoritária (47–47, 47–48, 47–47).
O público ainda acompanhou Kew vencendo Thomaz Costa (triplo 58–56), e o empate entre Diego Grossi e Victor Ruiz (58–56, 57–57, 57–57). No encerramento, Lucas Mineiro superou Bruno Nascimento (58–55, 57–56, 57–56), e Gabriel Souza levou a melhor sobre Leonardo Moraes (triplo 49–46).
Resultados do Fight Music Show 7
Confira o resultado completo das lutas realizadas neste sábado (1º), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo:
- Esquiva Falcão x Binho de Jesus – vitória de Esquiva Falcão
- Sacha Bali x Davi Brito – Sacha Bali venceu por decisão unânime (triplo 59–55)
- Minotouro x Rey Physique – Minotouro venceu por nocaute técnico aos 1min23s do 6º round
- Xamuel x Jhony MC – Xamuel venceu por decisão unânime (triplo 60–54)
- Inaê Barros x Fernanda Mendigata – Inaê Barros venceu por decisão dividida (49–46, 48–49, 49–46)
- Nego do Borel x Rômulo Deu Cria – Nego do Borel venceu por decisão unânime (triplo 60–54)
- Pobre Loco e Cláudio Andrade x He-Man e Cabo Pereira – empate por decisão majoritária (47–47, 47–48, 47–47)
- Kew x Thomaz Costa – Kew venceu por decisão unânime (triplo 58–56)
- Diego Grossi x Victor Ruiz – empate por decisão majoritária (58–56, 57–57, 57–57)
- Lucas Mineiro x Bruno Nascimento – Lucas Mineiro venceu por decisão unânime (58–55, 57–56, 57–56)
- Gabriel Souza x Leonardo Moraes – Gabriel Souza venceu por decisão unânime (triplo 49–46)