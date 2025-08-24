Faltam 10 corridas para o fim da temporada de 2025 da F1

Tem Fórmula 1 hoje ou não? Horário da corrida na Holanda

Sentindo falta da Fórmula? Nós também. A F1 retorna após quatro semanas de férias com o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, 15ª etapa da temporada de 2025. A corrida principal está marcada para domingo no GP da Holanda, em 31 de agosto, a partir das 10h (de Brasília).

Hoje tem Fórmula 1 ou não?

Hoje, 20, não tem corrida da Fórmula 1, e a próxima será no dia 31 de de agosto, na Holanda, no circuito Zandvoort. Será a 15ª etapa da temporada de 2025.

Com 10 corridas restantes nesta temporada, a disputa pelo campeonato de pilotos é acirrada entre os dois pilotos da McLaren. Oscar Piastri tem atualmente uma vantagem de nove pontos sobre o companheiro de equipe Lando Norris , que venceu a última corrida na Hungria após resistir a uma investida tardia do australiano. Norris também venceu o Grande Prêmio do ano passado em Zandvoort.

SEXTA-FEIRA –29/08/25

Treinos Livres – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 30/08/25

Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 31/08/25

10h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

A temporada da F1 de 2025 vai até dezembro, com Abu Dhabi sediando a final no Circuito de Yas Marina em 7 de dezembro. Interlagos, em São Paulo, recebe a corrida em novembro.

29 a 31 de agosto: Grande Prêmio da Holanda, Zandvoort

5 a 7 de setembro: Grande Prêmio da Itália, Monza

19 a 21 de setembro: Grande Prêmio do Azerbaijão, Baku

3 a 5 de outubro: Grande Prêmio de Cingapura, Cingapura

17 a 19 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos, Austin

24 a 26 de outubro: Grande Prêmio do México, Cidade do México

7 a 9 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo

21 a 23 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas

28 a 30 de novembro: Grande Prêmio do Catar, Lusail

5 a 7 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina