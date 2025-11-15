Esporte

Treino classificatório da Fórmula 1: horário do GP de Las Vegas

Fórmula chega em Las Vegas para reta final do campeonato

Escrito por Anny Malagolini
Treino classificatório da Fórmula 1 Foto: Getty Images

A Fórmula chega em Las Vegas para a 22ª etapa da Fórmula 1 de 2025, dando início a reta final do campeonato. O Grande Prêmio de Las Vegas de 2025 vai apresentar treinos livres, treino classificatório e a corrida – uma das três disputas finais de uma temporada que definirá o campeão entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Quando é o treino classificatório da F1?

Embora as equipes e pilotos já estejam no Brasil, o ronco dos motores só votam na próxima semana, de 21 a 23 de novembro. Portanto, neste sábado, 15, não tem treino classificatório.

Veja a programação:

QUINTA-FEIRA – 20 de novembro

21h30: Treino livre 1 – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SEXTA-FEIRA – 21 de novembro

01h – Treino Livre 2 – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

21h30 – Treino Livre 3 – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 22 de novembro

01h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 23 de novembro

01h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Como é o GP de Las Vegas

Embora os fanáticos por Fórmula 1 adorem visitar as pistas tradicionais e consagradas como Mônaco, Monza e Silverstone, algumas das adições recentes ao calendário da F1 se tornaram favoritas instantaneamente. Uma dessas novidades que vem colhendo elogios e recebendo ótimas críticas é o Grande Prêmio de Las Vegas.

O circuito de rua está localizado bem no meio da famosa Las Vegas Strip e a incrível combinação de emoções dentro e fora da pista o torna uma experiência imperdível para os fãs de corridas.

O circuito tem 6,2 km de extensão e 17 curvas. O Grande Prêmio tem 50 voltas, totalizando 309 km de distância. A pista, que fica próxima a muitos dos pontos turísticos mais famosos de Las Vegas, como o Madison Square Garden Sphere, o Caesars Palace, o Bellagio e o Paris Las Vegas, inclui um trecho reto de 1,9 km pela Las Vegas Strip.

Com altas velocidades médias e amplas oportunidades de ultrapassagem, os fãs têm sempre a garantia de emoção ininterrupta na “Capital Mundial do Entretenimento”. Lando Norris detém o recorde da volta com 1:34.876, marca que alcançou com seu McLaren na edição de 2024 da corrida, vencida por George Russell.

É a disputa pelo título mais acirrada desde 2021, e este ano está sendo travada por três pilotos que estão separados por apenas 49 pontos após o Grande Prêmio de São Paulo, no Brasil.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

