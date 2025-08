Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Hungria 2025 sábado

A Fórmula 1 chega em sua 14ª etapa com o Grande Prêmio da Hungria, em uma etapa super disputada. Neste sábado, 2 de agosto, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Hungaroring com todas as emoções que o esporte exige.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 11 horas, de Brasília. A qualificação para o GP da Hungria usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo, também às 11h. E diferentemente da etapa passada, a corrida em Budapeste deve ser bastante ensolarada, com temperaturas perto dos 30ºC.

Oscar Piastri reagiu na Bélgica com uma performance impressionante em seu caminho para a vitória em condições mistas, aumentando sua liderança no campeonato sobre Lando Norris para 16 pontos.

Doze meses atrás, na Hungria, a dupla da McLaren se envolveu em uma tensa batalha pela vitória, onde Norris foi persuadido a deixar Piastri passar e vencer a corrida depois que a estratégia da equipe colocou Norris na liderança.

Pista do GP da Hungria – Hungaroring

O Grande Prêmio da Hungria está no calendário da F1 desde 1986 e é um dos eventos mais populares entre os fãs.

É conhecida por sua natureza estreita e sinuosa e foi apelidada de “Mônaco sem barreiras” devido à dificuldade de ultrapassagem.

No entanto, ao longo dos anos, houve algumas corridas clássicas, incluindo a incrível vitória estratégica de Michael Schumacher em 1998, a primeira vitória de Jenson Button em 2006, condições mistas que causaram caos em 2011 e 2014, além do incrível triunfo de Esteban Ocon pela Alpine em 2021.

A curva 1 é o principal ponto de ultrapassagem, embora as disputas geralmente continuem até a curva 2 e subam a colina em direção à curva 4. O setor do meio é focado na aderência mecânica e em manter os pneus vivos para as últimas curvas lentas.