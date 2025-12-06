Esporte

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP de Abu Dhabi de 2025

Escrito por Anny Malagolini
Treino classificatório Foto: Getty Images

É clima de decisão na Fórmula 1 com a última corrida da temporada no GP de Abu Dhabi. O título segue indefinido, então conseguir a pole position pode ser decisivo. O treino classificatório hoje tem transmissão ao vivo no Circuito Internacional de Yas Marina.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 11 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Brasil usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, mas será a última transmissão da emissora. A partir de 2026, a TV Globo transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

É possível também assistir a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 10h.

Como é o circuito de Yas Marina

Dados de acompanhamentoO Circuito de Yas Marina é a final moderna da Fórmula 1 sob as luzes. Construído na Ilha Yas, em Abu Dhabi, ele combina asfalto liso, curvas técnicas e longas retas em um cenário que vai do pôr do sol dourado à noite completa durante a corrida. Com o campeonato de 2025 em jogo, o Grande Prêmio de Abu Dhabi deste ano promete ser um dos fins de semana mais intensos da temporada.

  • Nome da pista: Circuito de Yas Marina
  • Primeiro Grande Prêmio: 2009
  • Extensão da pista: 5,281 km (16 curvas)
  • Número de voltas: 58
  • Distância da prova: Aproximadamente 306 km
  • Recorde da volta (corrida): 1:40.279 – Sebastian Vettel (2009)
  • Características: Superfície lisa, duas longas retas com DRS, trechos técnicos de baixa e média velocidade, corrida do pôr do sol até a noite.

