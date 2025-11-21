Esporte

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP de Las Vegas 2025

Escrito por Anny Malagolini
Horário do treino classificatório F1 hoje Foto: cputnam03

Começou a 22ª etapa no Grande Prêmio do Las Vegas e, neste sábado, 22 de novembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Las Vegas, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 00h30, de Brasília. A qualificação para o GP de Las Vegas usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 01h.

Como é o circuito de Las Vegas

O Grande Prêmio de Las Vegas é um circuito de rua que acontece na Las Vegas Boulevard, ao longo da famosa Strip, passando por resorts icônicos como o Bellagio e o Paris Las Vegas, o que é uma empreitada gigantesca, como você pode imaginar!

O circuito de Las Vegas Strip, com 6,201 km de extensão, é o segundo mais longo do calendário, atrás apenas de Spa-Francorchamps, e possui 17 curvas – 11 para a esquerda e seis para a direita.

É uma pista de alta velocidade com muitas retas longas separadas por curvas fechadas e sinuosas. Esperamos velocidades máximas próximas às de Monza e que 78% da distância da volta seja percorrida com o acelerador no máximo – uma das maiores porcentagens da temporada.

É preciso encontrar um equilíbrio na configuração do carro para não sacrificar a velocidade máxima, garantindo ao mesmo tempo que ele mantenha uma boa aderência mecânica e força descendente para as curvas mais lentas.

Existem duas zonas de DRS, localizadas entre as curvas 4 e 5, e na reta oposta, entre as curvas 13 e 14. As curvas imediatamente após as zonas de DRS, as curvas 4 e 14, são as que oferecem as melhores oportunidades de ultrapassagem.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

