Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP de Singapura 2025

Classificatório para o GP de Singapura de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
Começou a 16ª etapa no Grande Prêmio de Singapura e neste sábado, 4 de outubro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Marina Bay com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 10 horas, de Brasília. A qualificação para o GP da Holanda usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 9h.

Pista do GP de Singapura

O circuito de Marina Bay, em Singapura, ganhou destaque em 2008, tornando-se a primeira corrida de Fórmula 1 a ser disputada à noite, inteiramente sob iluminação artificial. Embora a pista seja bastante acidentada e divida a opinião dos pilotos, não há dúvida de que proporciona um espetáculo incrível.

Das últimas nove corridas em Singapura, o vencedor conquistou o título sete vezes. Sebastian Vettel venceu em 2011, 2012 e 2013 e conquistou o Campeonato de Pilotos. Lewis venceu em 2014 e levou o título. Ele também venceu em 2017 e 2018, quando venceu. Nico Rosberg conquistou a vitória e o título em 2016. Os outros dois anos (2015 e 2019) foram novamente vencidos por Sebastian Vettel, mas ele não conseguiu garantir o título.

