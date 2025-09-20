Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Azerbaijão 2025

Classificatório para o GP do Azerbaijão de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

É chegada a hora da 17ª etapa no Grande Prêmio do Azerbaijão e neste sábado, 20 de setembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Baku com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 9 horas, de Brasília. A qualificação para o GP da Holanda usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 8h.

Pista do GP do Azerbaijão

O Circuito da Cidade de Baku é uma das pistas mais emocionantes e únicas da Fórmula 1. Localizado no coração da capital do Azerbaijão, Baku, ele combina o melhor das características de um circuito de rua e alta velocidade.

O local sediou sua primeira corrida em 2016 como Grande Prêmio da Europa e é chamado de Grande Prêmio do Azerbaijão desde 2017.

Projetada pelo renomado arquiteto Hermann Tilke, a pista é conhecida por sua mistura de curvas fechadas e longas retas. Uma de suas características marcantes é uma reta de 2,2 km, onde os carros podem atingir velocidades superiores a 350 km/h. O traçado da pista serpenteia pela cidade, passando por pontos turísticos como a Torre da Donzela e as muralhas de Icherisheher, do século XII.

Uma das partes mais desafiadoras do circuito é a Curva 8, um trecho estreito de apenas 7,6 metros de largura que corta o centro histórico da cidade. Ela leva os pilotos ao limite e já foi palco de muitos momentos inesquecíveis ao longo dos anos.