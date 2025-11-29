Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Qatar 2025

Classificatório para o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Começou a penúltima etapa no Grande Prêmio do Qatar e neste sábado, 29 de novembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Lusail, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 13 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Brasil usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 15h.

Circuito de Lusail no Catar

O Circuito Internacional de Lusail possui uma história ilustre como um destino de primeira linha para eventos de automobilismo. Construído em apenas um ano, ao custo de 58 milhões de dólares, pela Federação de Automobilismo e Motociclismo do Catar, foi inaugurado com sua primeira grande corrida, o Grande Prêmio de MotoGP do Catar, em outubro de 2004.

O projeto do circuito é voltado principalmente para corridas de motocicletas e destaca-se pelo seu traçado suave e pela grama artificial ao redor, projetada para impedir a entrada de areia do deserto adjacente. O circuito alcançou um novo marco em 2008 com a instalação de um sistema de iluminação externa de última geração, estabelecendo um novo padrão global para locais de corrida iluminados na época.

Ao longo dos anos, o circuito passou a sediar uma variedade de eventos de automobilismo. O ponto de virada em sua história foi marcado pela introdução da Fórmula 1 em 2021, sob um acordo de dez anos. Para atender aos rigorosos requisitos da F1, o circuito passou por melhorias significativas, incluindo ajustes nas zebras, na entrada dos boxes e nas barreiras de segurança.