Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP dos EUA 2025

Classificatório para o GP dos Estados Unidos na F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Começou a 19ª etapa no Grande Prêmio dos Estados e neste sábado, 18 de outubro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito das Américas, no Texas, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 18 horas, de Brasília. A qualificação para o GP dos Estados usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3. Mais cedo, às 14h, tem corrida Sprint.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 16h.

Pista do GP dos EUA

O Circuito das Américas, projetado por Hermann Tilke em colaboração com a empresa de arquitetura americana HKS, teve um começo um tanto nervoso, com a construção sofrendo vários contratempos. Mas valeu a pena esperar quando o campeão de F1 de 1978, Mario Andretti, inaugurou a pista em 21 de outubro de 2012.

As curvas 3 a 6 não parecem muito diferentes da corrida de alta velocidade de Silverstone por Maggotts/Becketts ou das curvas S em Suzuka, enquanto as curvas 12 a 15 imitam a seção do estádio de Hockenheim. Enquanto isso, a subida para a larga, larga Curva 1 proporcionou uma boa ação de ultrapassagem na curta vida da pista.