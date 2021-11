Treino livre da Fórmula 1 hoje no Catar: horário e onde assistir ao vivo

O clima vai esquentar na Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Catar. Os pilotos voltam a pisar fundo no acelerador nesta sexta-feira, 19/11, com os dois treinos livres no Circuito Internacional de Lusail, ao norte de Doha, a vigésima etapa da temporada 2021. As informações como os horários e onde assistir ao vivo aos treinos livres da Fórmula 1 hoje você confere a seguir.

Onde assistir e horário do treino livre da Fórmula 1 hoje ao vivo?

Nesta sexta-feira, o GP do Catar vai realizar dois treinos: o primeiro treino livre a partir das 07h30 (sete e meia da manhã) ao vivo e o segundo treino livre às 11h, ambos no horário de Brasília.

Ambos os treinos podem ser assistido no BandSports, canal disponível em emissoras por assinatura.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário: 07h30 e 11h

Horários do fim de semana na F1

Assim como o clima quente de Doha, as temperaturas também vão subir na pista do Circuito Internacional de Losail neste fim de semana pelo GP do Catar na Fórmula 1, a vigésima etapa da temporada.

Por apenas 14 pontos, Verstappen e Hamilton continuam lutando para conquistar o título do Mundial, enquanto os pilotos continuam a correr buscando uma melhor posição. De um lado, o holandês quer o seu primeiro título enquanto o britânico luta pela taça de número 8 na carreira.

O Grande Prêmio do Catar é a vigésima etapa em 2021, feita em 19, 20 e 21 de novembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida no Circuito Internacional de Losail.

Sábado (20/11) – GP do Catar 2021 horários

Treino Livre 3 – 08h (BandSports)

Treino Classificatório – 11h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (21/11) – GP do Catar 2021 horários

Corrida do GP do Catar – 11h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h30 (BandSports)

Conheça a pista do GP do Catar na Fórmula 1

O Circuito Internacional de Losail, em Doha, exigirá dos pilotos 57 voltas com 5,38 quilômetros enquanto cada equipe terá disponível os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios). As altas temperatudas e principalmente os ventos prometem incomodar os pilotos, além do clima quente.

O autódromo foi construído para receber o MotoGP do Catar em 2004 e só agora em 2021, pela primeira vez na história, receberá uma corrida da Fórmula 1. A pista é rápida e fluida, com curvas de média e alta velocidade. Por estar no meio do deserto, os pilotos deverão prestar atenção nos mínimos detalhes como a areia na pista para evitar acidentes.

A largada no domingo deverá acontecer às 17h do horário local do Catar (11h de Brasília) por conta das altas temperatudas no país.

Conheça mais a pista do Catar que recebe pela primeira vez a prova da Fórmula 1

