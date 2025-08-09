UFC hoje 109 em Vegas: horário e onde assistir Dolidze x Hernandez

A cobertura do card preliminar do UFC 109 começa às 17h e o principal às 20h (horário de Brasília).

A onda do UFC Fight Night continua neste sábado, 9 de agosto, com o UFC Vegas 109 no UFC APEX. O card de 12 lutas tem como atração principal uma luta decisiva no peso médio entre Roman Dolidze e Anthony Hernandez.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC 109 começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 9 de agosto. O principal às 20h (horário de Brasília).

Roman Dolidze x Anthony Hernandez

Os 10 melhores pesos médios serão o centro das atenções neste sábado, com Roman Dolidze enfrentando Anthony Henrandez na luta principal do UFC on ESPN 72, que terá cinco rounds. Enquanto isso, o ex- campeão do Eternal MMA, Steve Erceg, enfrenta Ode Osbourne, graduado pela Dana White’s Contender Series, na luta co-principal dos galos, com três rounds, na categoria até 61 kg.

Dolidze, de 37 anos, entra no octógono com uma sequência de três vitórias consecutivas. O atleta da Xtreme Couture apareceu pela última vez no UFC Fight Night 254, onde conquistou uma decisão unânime sobre Marvin Vettori em 15 de março. Dolidze conquistou oito de suas 15 vitórias profissionais por nocaute ou nocaute técnico.

Do outro lado da equação, Hernandez acumula sete vitórias consecutivas. O ex -campeão da Legacy Fighting Alliance esteve em ação pela última vez em 22 de fevereiro, quando derrotou Brendan Allen por pontos e obteve um veredicto unânime no UFC Fight Night 252. Hernandez, de 31 anos, conquistou oito de suas 14 vitórias na carreira por finalização.

Card Principal

A partir das 20 horas.

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Dolidze x Anthony Hernandez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Steve Erceg x Ode Osbourne

Peso-palha (até 52,1 Kg): Iasmin Lucindo x Angela Hill

Peso-pena (até 65,7 Kg): Andre Fili x Christian Rodriguez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Jean Matsumoto

Peso-médio (até 83,9 Kg): Eryk Anders x Christian Leroy Duncan

Card Preliminar

A partir das 17 horas.

Peso meio-pesado (até 83,9 Kg): Julius Walker x Rafael Cerqueira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Elijah Smith x Toshiomi Kazama

Peso-galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards x Priscila Cachoeira

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Uros Medic x Gilbert Urbina

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Gabriella Fernandes x Julija Stoliarenko

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Cody Brundage x Eric McConico