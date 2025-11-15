Esporte

UFC hoje: horário e onde assistir Della Maddalena e Makhachev no UFC 322 em NY

UFC desembarca no Madison Square Garden em NY neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
O Madison Square Garden, em Nova York, será palco de uma rodada dupla de cinturões do UFC neste sábado, 15 de novembro, no UFC 322. O campeão dos meio-médios, Jack Della Maddalena, defenderá seu título contra o ex-campeão dos leves, Islam Makhachev, na luta principal, enquanto o co-evento principal será o confronto entre a campeã dos moscas, Valentina Shevchenko, e a ex-campeã dos palhas, Zhang Weili.

Em qual canal assistir o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 20h (horário de Brasília), no sábado, 15 de novembro. O principal às 00h (horário de Brasília).

Card das lutas do UFC hoje

CARD PRINCIPAL começa às 0h (de Brasília)

  • Jack Della Maddalena x Islam Makhachev – cinturão peso meio-médio
  • Valentina Shevchenko x Zhang Weili – cinturão peso mosca feminino
  • Sean Brady x Michael Morales – peso meio-médio
  • Leon Edwards x Carlos Prates – peso meio-médio
  • Beneil Dariush x Benoit Saint Denis – peso leve

CARD PRELIMINAR tem início às 20h (de Brasília)

  • Bo Nickal x Rodolfo Vieira – peso médio
  • Roman Kopylov x Gregory Rodrigues – peso médio
  • Erin Blanchfield x Tracy Cortez – peso mosca feminino
  • Malcolm Wellmaker x Cody Haddon – peso galo
  • Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert – peso médio
  • Pat Sabatini x Chepe Mariscal – peso pena
  • Angela Hill x Fatima Kline – peso palha feminino
  • Baisangur Susurkaev x Eric McConico – peso médio
  • Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo – peso leve**

