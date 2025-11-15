UFC hoje: horário e onde assistir Della Maddalena e Makhachev no UFC 322 em NY
UFC desembarca no Madison Square Garden em NY neste sábado
O Madison Square Garden, em Nova York, será palco de uma rodada dupla de cinturões do UFC neste sábado, 15 de novembro, no UFC 322. O campeão dos meio-médios, Jack Della Maddalena, defenderá seu título contra o ex-campeão dos leves, Islam Makhachev, na luta principal, enquanto o co-evento principal será o confronto entre a campeã dos moscas, Valentina Shevchenko, e a ex-campeã dos palhas, Zhang Weili.
Em qual canal assistir o UFC hoje?
Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 20h (horário de Brasília), no sábado, 15 de novembro. O principal às 00h (horário de Brasília).
Card das lutas do UFC hoje
CARD PRINCIPAL começa às 0h (de Brasília)
- Jack Della Maddalena x Islam Makhachev – cinturão peso meio-médio
- Valentina Shevchenko x Zhang Weili – cinturão peso mosca feminino
- Sean Brady x Michael Morales – peso meio-médio
- Leon Edwards x Carlos Prates – peso meio-médio
- Beneil Dariush x Benoit Saint Denis – peso leve
CARD PRELIMINAR tem início às 20h (de Brasília)
- Bo Nickal x Rodolfo Vieira – peso médio
- Roman Kopylov x Gregory Rodrigues – peso médio
- Erin Blanchfield x Tracy Cortez – peso mosca feminino
- Malcolm Wellmaker x Cody Haddon – peso galo
- Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert – peso médio
- Pat Sabatini x Chepe Mariscal – peso pena
- Angela Hill x Fatima Kline – peso palha feminino
- Baisangur Susurkaev x Eric McConico – peso médio
- Viacheslav Borshchev x Matheus Camilo – peso leve**