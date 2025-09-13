Esporte

UFC hoje: horário e onde assistir Diego Lopes x Jean Silva

Brasileiros competes na luta principal deste sábado

Escrito por Anny Malagolini
UFC hoje Foto: reprodução

Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva serão as atrações principais do evento Noche UFC deste fim de semana, na noite de sábado, 13 de setembro. O card de lutas também inclui vários dos melhores lutadores mexicanos do esporte, incluindo o peso galo David Martinez, Jesus Aguilar e Montserrat Rendon. O evento acontece em Frost Bank Center, San Antonio.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 16h (horário de Brasília), no sábado, 13 de setembro. O principal às 19h (horário de Brasília).

Os 10 melhores pesos-pena entram em cena com Diego Lopes e Jean Silva em uma luta principal de cinco rounds que promete uma explosão de energia. Enquanto isso, Rob Font, pilar do Cartel da Nova Inglaterra, enfrenta o ex- campeão do Combate Global, David Martinez, na luta co-principal dos pesos-galos, em três rounds, na categoria até 61 kg.

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE

A partir das 19h.

Peso-pena (até 65,7 Kg): Diego Lopes (66,2 Kg) x Jean Silva (66 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font (61,2 Kg) x David Martinez (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia (70,5 Kg) x Jared Gordon (70,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kelvin Gastelum (86,6 Kg)* x Dustin Stoltzfus (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Hernandez (70,5 Kg) x Diego Ferreira (70,7 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Santiago Luna (61,6 Kg) x Quang Le (61,6 Kg)

CARD PRELIMINAR

A partir das 16h.

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jose Daniel Medina (84,3 Kg) x Dusko Todorovic (84,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Claudio Puelles (70,6 Kg) x Joaquim “Netto BJJ” Silva (70,7 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tatiana Suarez (52,3 Kg) x Amanda Lemos (52,6 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jesus Aguilar (57,1 Kg) x Luis Gurule (56,9 Kg)
Peso-médio (até 83, 9 Kg): Zachary Reese (84,1 Kg) x Sedriques Dumas (84,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa (56,9 Kg) x Alden Coria (57,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montse Rendon (61,6 Kg) x Alice Pereira (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Rodrigo Sezinando (77,3 Kg) x Daniil Donchenko (77,5 Kg)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

