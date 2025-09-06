UFC hoje: horário e onde assistir Imamov x Borralho em Paris
Brasileiro compete na luta principal deste sábado
O Ultimate Fighting Championship viaja para a “Cidade das Luzes” para o UFC Fight Night Paris na noite deste sábado, 6 de setembro . O lutador francês Nassourdine Imavov enfrenta o brasileiro Caio Borralho, no confronto principal dos médios.
Onde assistir o UFC hoje?
O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 13h (horário de Brasília), no sábado, 6 de setembro. O principal às 16h (horário de Brasília).
UFC Fight Night: Imavov x Borralho
A luta principal promete agitar Paris com um duelo decisivo no peso-médio. O número 2 do ranking, Nassourdine Imavov, volta a lutar em casa para tentar ampliar sua sequência invicta de cinco combates. Do outro lado estará o brasileiro Caio Borralho, atual sétimo colocado, que ainda não sabe o que é perder no UFC e chega embalado por dez anos de invencibilidade, representando a nova geração de atletas do Brasil na divisão.
Na co-luta principal, o clima também é de expectativa no peso-leve. O francês Benoit Saint-Denis, 13º do ranking e já querido pela torcida parisiense por seu estilo agressivo e capacidade de finalização, encara o promissor Mauricio Ruffy. O brasileiro vem de um nocaute impressionante sobre King Green e tenta manter a invencibilidade no octógono para se firmar entre os nomes fortes da categoria.
O card ainda reserva boas atrações no preliminar. Entre elas, o duelo entre Modestas Bukauskas e Paul Craig, além do confronto do veterano Brad Tavares contra Robert Bryczek, no peso-médio.
CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE
A partir das 16h.
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)
CARD PRELIMINAR
A partir das 13h.
Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)
Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)
Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)
Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)
Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)