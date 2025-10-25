Esporte

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 321 em Abu Dhabi

Lutas desse sábado começam às 11h

Escrito por Anny Malagolini
O UFC 321 chega neste sábado, 25, com a aguardada defesa de título dos pesos pesados ​​de Tom Aspinall contra Ciryl Gane como atração principal. O evento promete uma noite de artes marciais mistas de alto nível, com diversas lutas por cinturão e estrelas internacionais no card. Veja como assistir ao UFC ao vivo hoje à noite.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 11h (horário de Brasília), no sábado, 25 de outubro. O principal às 15h (horário de Brasília).

O UFC hoje, 25 de outubro de 2025, na Etihad Arena, em Abu Dhabi. A luta principal terá Tom Aspinall defendendo seu cinturão dos pesos-pesados ​​contra a ex-campeã interina Ciryl Gane, em um confronto que pode redefinir o futuro da divisão. A luta co-principal terá Mackenzie Dern enfrentando Virna Jandiroba pelo cinturão vago dos pesos-palha feminino.

O restante do card está repleto de talentos de alto nível, incluindo Alexander Volkov x Jailton Almeida e Umar Nurmagomedov x Mario Bautista, garantindo que os fãs tenham uma noite inteira de competição de elite do início ao fim.

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE

A partir das 15h.

Tom Aspinall x Ciryl Gane – pelo cinturão do peso pesado
Virna Jandiroba x Mackenzie Dern – pelo cinturão do peso palha feminino
Umar Nurmagomedov x Mario Bautista – peso galo
Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov – peso pesado
Alexander Volkov x Jailton Malhadinho – peso pesado

CARD PRELIMINAR

A partir das 11h.

Nasrat Haqparast x Quillan Salkilld – peso leve
Ikram Aliskerov x Jun Yong Park – peso médio
Ludovit Klein x Mateusz Rebecki – peso leve
Valter Walker x Louie Sutherland – peso pesado
Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado – peso pena
Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett – peso pesado
Azat Maksum x Mitch Raposo – peso mosca
Jaqueline Amorim x Mizuki – peso palha feminino

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

