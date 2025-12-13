Esporte

Último UFC Fight Night de 2025: confira card e onde assistir hoje

Tudo o que você precisa saber sobre as próximas lutas da organização de MMA

Escrito por Anny Malagolini
UFC hoje Foto: reprodução

O Ultimate Fighting Championship encerrará sua temporada de 2025 no UFC Apex, em Las Vegas, neste sábado, 13 de dezembro, onde os principais nomes da categoria peso-mosca serão os protagonistas do UFC on ESPN 73. Um breve resumo para quem quiser assistir ao evento:

Onde assistir o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 21h (horário de Brasília), no sábado, 13 de novembro. O principal às 00h (horário de Brasília).

Card Principal início marcado para às 00 horas

  • Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
  • Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
  • Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
  • Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
  • Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
  • Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr

Card Preliminar começa às 21 horas

  • Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
  • Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
  • Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
  • Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
  • Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
  • Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
  • Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda

UFC em 2026

Confira abaixo o cronograma completo com as datas e locais dos próximos eventos.

  • UFC 324 – 24 de janeiro – Las Vegas, Estados Unidos
  • UFC 325 – 30 de janeiro – Sydney, Austrália
  • UFC Vegas 113 – 6 de fevereiro – Las Vegas, Estados Unidos
  • UFC Houston – 21 de fevereiro – Houston, Estados Unidos
  • UFC México – 28 de fevereiro – Cidade do México, México
  • UFC 326 – 7 de março – Las Vegas, Estados Unidos
  • UFC Vegas 114 – 14 de março – Las Vegas, Estados Unidos
  • UFC Londres – 21 de março – Londres, Inglaterra
  • UFC Seattle – 28 de março – Seattle, Estados Unidos

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

