Último UFC Fight Night de 2025: confira card e onde assistir hoje
Tudo o que você precisa saber sobre as próximas lutas da organização de MMA
O Ultimate Fighting Championship encerrará sua temporada de 2025 no UFC Apex, em Las Vegas, neste sábado, 13 de dezembro, onde os principais nomes da categoria peso-mosca serão os protagonistas do UFC on ESPN 73. Um breve resumo para quem quiser assistir ao evento:
Onde assistir o UFC hoje?
Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 21h (horário de Brasília), no sábado, 13 de novembro. O principal às 00h (horário de Brasília).
Card Principal início marcado para às 00 horas
- Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
- Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
- Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
- Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
- Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
- Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr
Card Preliminar começa às 21 horas
- Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
- Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
- Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
- Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
- Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
- Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
- Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda
UFC em 2026
Confira abaixo o cronograma completo com as datas e locais dos próximos eventos.
- UFC 324 – 24 de janeiro – Las Vegas, Estados Unidos
- UFC 325 – 30 de janeiro – Sydney, Austrália
- UFC Vegas 113 – 6 de fevereiro – Las Vegas, Estados Unidos
- UFC Houston – 21 de fevereiro – Houston, Estados Unidos
- UFC México – 28 de fevereiro – Cidade do México, México
- UFC 326 – 7 de março – Las Vegas, Estados Unidos
- UFC Vegas 114 – 14 de março – Las Vegas, Estados Unidos
- UFC Londres – 21 de março – Londres, Inglaterra
- UFC Seattle – 28 de março – Seattle, Estados Unidos