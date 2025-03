Veja horário da luta do Alex Poatan hoje e onde assistir (8/3)

Está quase na hora do UFC 313! Neste sábado, 8 de março, o UFC está em Las Vegas para a luta de Alex Poatan contra o russo Magomed Ankalaev. As lutas do UFC hoje começam às 20h30 (de Brasília).

Horário da luta do Alex Poatan x Ankalaev

Neste sábado, a luta entre o brasileiro Alex Poatan e Magomed Ankalaev, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, no card principal deve começar depois das 00h (horário de Brasília), enquanto as preliminares às 20h30.

As lutas serão transmitidas pelo UFC Fight Pass. Aqueles que não tiverem como assinar o streaming poderão assistir as seis primeiras lutas do card preliminar gratuitamente no UFC Fight Pass e nos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok.

Alex Pereira coloca seu título meio-pesado em jogo contra Magomed Ankalaev no UFC 313. O brasileiro finalizou todos os três desafiantes em 2024 em um ano prolífico. O co-principal verá uma revanche inesperada entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, que é um substituto de última hora para Dan Hooker.

Alex Pereira fará sua quarta defesa de título, desta vez contra o ex-desafiante Magomed Ankalaev em uma luta muito aguardada dos meio-pesados ​​no UFC 313 neste fim de semana.

Programação do UFC hoje

Card Principal – início às 0h (de Brasília)

Alex Poatan x Magomed Ankalaev – peso meio-pesado

Justin Gaethje x Rafael Fiziev – peso-leve

Jalin Turner x Ignacio Bahamondes – peso-leve

Amanda Lemos x Iasmin Lucindo – peso-palha

King Green x Mauricio Ruffy – peso-leve

Card preliminar – início às 20h30 (de Brasília)

Curtis Blaydes x Rizvan Kuniev – peso-pesado

Joshua Van x Rei Tsuruya – peso-mosca

Brunno Ferreira x Armen Petrosyan – peso-médio

Alex Morono x Carlos Leal – peso meio-médio

Mairon Santos x Francis Marshall – peso-pena

Chris Gutierrez x John Castaneda – peso-pena

Djorden Santos x Ozzy Diaz – peso-médio