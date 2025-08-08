Ao vivo: onde assistir Brasil x Chile no vôlei feminino Sub-21 hoje (08/08/25)

Na manhã desta sexta-feira, 8, o Brasil de vôlei feminino Sub-21 entra em quadra contra o Chile. O jogo do Mundial acontece em em Surabaya, na Indonésia, a partir das 10h. A boa notícia é que o duelo tem transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Brasil de vôlei feminino

Válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial, o jogo de vôlei será transmitido ao vivo no canal do Youtube Volleyball World. É gratuito.

A competição é realizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções — oito a mais que as edições anteriores.

Os regulamentos da FIVB estipulam que as quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, as oitavas de final. Elas ainda poderão competir pelo título do campeonato.

Enquanto isso, as equipes em quinto e sexto lugares não estão necessariamente finalizadas. As oito últimas equipes ainda disputarão a classificação final, do 17º ao 24º lugar.

O sorteio para as divisões de grupos do campeonato ocorreu em dezembro de 2024 na sede da FIVB em Lausanne, Suíça. Os 24 participantes foram divididos em quatro grupos de seis países cada.