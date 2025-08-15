Ao vivo: onde assistir Brasil x Itália no vôlei feminino Sub-21 hoje (15/08/25)

Na tarde desta sexta-feira, 15, o Brasil de vôlei feminino Sub-21 enfrenta a seleção italiana. O jogo é pela semifinal do Mundial, valendo vaga na grande final. A partida acontece em em Surabaya, na Indonésia, a partir das 16h – e tem transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Brasil de vôlei (15/08/25)

O jogo de vôlei será transmitido ao vivo com exclusividade no canal do Youtube Volleyball World. É gratuito, mas não há narração. Na partida contra o Japão, a seleção brasileira ganhou de 3 a 0, somando quatro vitórias e apenas uma derrota. A Itália teve o mesmo desempenho, então a expectativa é de que seja um jogo desafiador.

Hoje, o time entra em quadra com as centrais Giovana Guimarães, Juliana Palhano e Luana Kuskowski; ponteiras Aline Segato, Helena Wenk, Isa Rocha e Vittória Kuehne; opostas Larissa Brandão e Rebeca Viana; levantadoras Amanda Mutuano e Ana Berto; e líbero Sofia Will.

O Mundial é realizado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a cada dois anos. A edição de 2025 será a 23ª da história e terá formato ampliado, com 24 seleções – oito a mais que as edições anteriores.

Os regulamentos da FIVB estipulam que as quatro melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, as oitavas de final. Elas ainda poderão competir pelo título do campeonato.

Enquanto isso, as equipes em quinto e sexto lugares não estão necessariamente finalizadas. As oito últimas equipes ainda disputarão a classificação final, do 17º ao 24º lugar.

O sorteio para as divisões de grupos do campeonato ocorreu em dezembro passado na sede da FIVB em Lausanne, Suíça. Os 24 participantes foram divididos em quatro grupos de seis países cada.