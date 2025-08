Seleção está mais perto do bicampeonato na Liga das Nações

Ao vivo: onde assistir Brasil x Polônia no vôlei masculino hoje (02/08/25)

Ao vivo: onde assistir Brasil x Polônia no vôlei masculino hoje (02/08/25)

A Seleção Brasileira enfrenta a Polônia na semifinal da Liga das Nações 2025 neste sábado, 2, a partir das 8h, e se perder está eliminada. Então, confira onde assistir jogo do Brasil de vôlei masculino ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Brasil de vôlei masculino?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, operadora por assinatura, e VBTV via streaming. O jogo de vôlei começa às 8h (horário de Brasília). A final é disputada em Ningbo, na China.

O confronto do Brasil terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VTBV (streaming). O Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para ter o canal na operadora. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode acompanhar ao vivo o sinal dos eventos transmitidos pelo Sportv.

Para a disputa, o técnico Bernardinho tem 14 jogadores inscritos. São eles: os levantadores Cachopa e Brasília; os opostos Darlan e Alan; os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli; os centrais Flávio, Judson, Matheus Pinta e Thiery; e o líbero Maique.

No jogo do Brasil contra a China, nas quartas, a vitória foi de virada por 3 a 1. As parciais foram de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21.

Quantos títulos o Brasil tem na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino conquistou a sua primeira medalha de ouro na Liga das Nações em 2021 quando derrotou a Polônia na final.

O Brasil teve a melhor campanha na fase classificatória. Terminou em primeiro lugar com 38 pontos, treze vitórias e duas derrotas. Na semifinal ganhou da França por 3 a 0 e, na final, passou pela Polônia por 3 a 1. O time de Renan Dal Zotto levantou a taça pela primeira vez.

Este foi o primeiro troféu do vôlei masculino do Brasil na competição. Na Liga Mundial, o grupo brasileiro era o maior vencedor com nove títulos.

Em 2023, o Brasil terminou em sexto lugar na classificação com oito vitórias e quatro derrotas. Nas quartas de final perdeu para a Polônia por 3 a 0.