Vôlei

Ao vivo: onde assistir Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei feminino

Jogo é válido pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial

Escrito por Anny Malagolini
Vôlei feminino do Brasil Getty Images

A seleção do Brasil entra em quadra nesta terça-feira, 26 de agosto, contra a seleção de Porto Rico. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de vôlei feminino 2025. Mas, afinal, qual o horário da partida e onde assistir ao vivo?

Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?

A seleção brasileira entra em quadra às 9h30 para enfrentar Porto Rico no Mundial de vôlei feminino 2025. Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.

Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.

– Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
– Quartas de final: 3 e 4 de setembro
– Semifinais: 6 de setembro
– Final: 7 de setembro

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Próximo jogo do Brasil ⁠no Mundial de vôlei está marcado

Onde assistir Brasil x Tchéquia no Mundial de vôlei masculino sub-21

Veja a tabela de jogos do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

Brasil estreia no Mundial de vôlei masculino sub-21 na quinta

Brasil e Bulgária disputam 3º lugar no Mundial de vôlei feminino sub-21

Ao vivo: onde assistir Brasil x Itália no vôlei feminino Sub-21 sábado (16/08/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes