Brasil de vôlei masculino tem próximo jogo no Mundial nas Filipinas

Após conquistar a medalha de bronze na Liga das Nações, o Brasil de vôlei masculino tem novo compromisso: o Mundial da Filipinas. A competição estreia em setembro, e traz a seleção brasileira definida no grupo H.

Quando será o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino

A seleção brasileira estreia no Mundial de vôlei nas Filipinas no dia 14 de setembro em duelo contra a China, a partir das 10h (de Brasília). As equipes fazem fazer do grupo H, que também contam com a Sérvia e Tchéquia.

No dia 15, o Brasil enfrenta a República Tcheca. No dia 17, os brasileiros enfrentam a seleção da Sérvia. 1O Sportv vai ser o responsável pela transmissão de todo o campeonato.

Os jogos da competição ocorrem de 12 a 28 de setembro na capital do país, Manila, e tendo como sedes o Smart Araneta Coliseum e o SM Mall of Asia Arena. Ao todo, serão 64 partidas ao longo de 17 dias.

Como funciona o Mundial

A fase de grupos acontecerá de 12 a 19 de setembro, com as duas melhores seleções de cada um dos oito grupos avançando. Após um dia de descanso, as fases eliminatórias começam em 20 de setembro com as oitavas de final, que vão até 23 de setembro, com duas partidas por dia.

Dois duelos de quartas de final serão realizados em 24 de setembro e outros dois em 25 de setembro. Após mais um dia de descanso, será a vez das rodadas de medalhas, com as duas semifinais ocorrendo em 27 de setembro e as disputas pelas medalhas de bronze e ouro encerrando o evento em 28 de setembro.

O Campeonato Mundial de 2025 será o primeiro da “nova era” do torneio. A partir desta edição, o torneio será realizado semestralmente e terá um número maior de participantes, com 32 seleções nacionais por gênero.