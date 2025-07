Brasil de vôlei masculino vence Argentina e encara o Japão

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1, hoje, 16 de julho, em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de vôlei masculino. O jogo foi disputado em Chiba, na China. As parciais foram de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18.

O próximo jogo do Brasil será contra o Japão e acontece na sexta-feira, 18 de julho, às 7h20 (de Brasília). A partida contra a terceira colocada da tabela também ocorre na China.

Nessa fase classificatória, a seleção brasileira ainda vai encarar a Turquia e a Alemanha.

A seleção do técnico Bernadinho de vôlei masculino precisa terminar entre os sete primeiros da classificação para garantir a vaga às quartas de final da Liga das Nações.

Classificação da Liga das Nações de vôlei masculino

A seleção brasileira de vôlei masculino está brilhando na Liga das Nações e segue na liderança da competição. Nas quartas de final é favorita, mas tudo pode acontecer em quadra. As oito melhores equipes avançam para a fase final eliminatória, que começa com as quartas de final.

A fase final acontece de 30 de julho a 3 de agosto em Ningbo, República Popular da China.

Nessa fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2025, o Brasil de Bernardinho lidera com autoridade, somando 23 pontos em 9 jogos, com 8 vitórias e apenas uma derrota. Em segundo lugar está a Polônia, com 18 pontos em 8 jogos, conquistando 6 vitórias e sofrendo 2 derrotas -desempenho sólido, mas abaixo do esperado para uma das maiores potências do vôlei mundial.

A Itália chegou ao terceiro lugar, também com 6 vitórias e 2 derrotas, somando 17 pontos. Atual campeã mundial, a equipe italiana mantém regularidade e segue como forte candidata ao título.

Na quarta posição, o Japão confirma sua evolução no cenário internacional, com 5 vitórias em 8 partidas e 15 pontos. A França, quinta colocada, também soma 15 pontos com a mesma campanha dos japoneses (5 vitórias e 3 derrotas), mas sofreu mais oscilações durante a competição. A Ucrânia surpreendeu ao chegar em sexto lugar, igualmente com 15 pontos, garantindo 5 vitórias e superando expectativas, já que não é tradicionalmente uma força no vôlei masculino.

A Argentina fechou a primeira fase em sétimo, com 13 pontos em 9 jogos, fruto de 5 vitórias e 4 derrotas. Já os Estados Unidos, na oitava colocação, também somaram 13 pontos em 9 partidas, com o mesmo número de vitórias e derrotas dos argentinos.