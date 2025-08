Brasil disputar 3º lugar de vôlei masculino na madrugada de domingo

Não foi dessa vez que a seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu a medalha de ouro, mas o Brasil ainda está na disputa pela bronze na Liga das Nações. O time de Bernardinho foi derrotado pela Polônia no sábado, e agora vai enfrentar a Eslovênia na madrugada de domingo, 3.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino?

O Brasil joga no domingo, dia 3 de agosto, contra a seleção da Eslovênia na Liga das Nações A transmissão será pelo Sportv. Se ganhar, os brasileiros conseguem subir ao pódio com o bronze.

A seleção brasileira chega ao confronto após perder para a Polônia por por 3 a 0 (28-26, 25-19, 25-21). O Brasil buscará seu segundo pódio na VNL, após o ouro em 2021, enquanto a Eslovênia espera conquistar seu primeiro lugar na VNL, após dois quartos lugares em 2021 e 2024.

Enquanto isso, na final de domingo, a seleção número um do mundo enfrentará a atual campeã mundial Itália, que superou a resistência da Eslovênia na primeira semifinal no início do dia. A Polônia tentará conquistar seu segundo título da Liga das Nações, depois de 2023, enquanto a Itália já garantiu sua primeira medalha na história da competição e lutará pelo ouro.

Como funciona a Liga das Nações

A Liga das Nações foi criada em 2018 pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, com o ideal de reunir as principais seleções de todos os continentes e substituir a Liga Mundial de vôlei masculino. A Rússia é a maior vencedora, enquanto o Brasil tem apenas um ouro e a França também.

A competição de vôlei masculino é dividida em duas etapas. A primeira tem 16 equipes disputando doze jogos em três semanas de confrontos, sendo quatro jogos por dia. Cada vitória garante pontos para o elenco que consegue uma melhor colocação na tabela

Os sete melhores – incluindo o anfitrião, no caso a Polônia – vão para a segunda fase. Daí, oito times de elite no vôlei masculino jogam as quartas de final, depois a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final em agosto de 2025.